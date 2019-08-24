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Endonezya'da firariler kendi istekleriyle geri döndü!

Batı Papua Adası'nda bulunan Sorong şehrinde bir hapishanede çıkan yangın sonrası kaçan 270 mahkum geri döndü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:57
Endonezya'da firariler kendi istekleriyle geri döndü!

Ülkenin doğusunda yer alan Batı Papua bölgesinde hafta başında etnik ayrımcılık gerekçesiyle çıkan olaylarda birçok bina ve iş yeri ateşe verildi. Eylemler sırasında 500 mahkumun tutulduğu hapishane de alev aldı. Mahkumların yarıdan fazlası çıkan yangının ardından hapishaneden kaçmayı başardı. Ancak mahkumlardan 270'i daha sonra güvenlik görevlilerine teslim olurken, 20 hükümlünün halen firarda olduğu açıklandı.

Güvenlik güçleri hapishanenin bulunduğu yaklaşık 220 bin nüfuslu Sorong şehrinde operasyon başlatırken, geri dönenler arasında cinayetten hüküm giyen mahkumların da olduğu ifade ediliyor.

Hapishane sözcüsü Elly Yuzar birçok mahkumun hapishaneden gerçek manada kaçmadığını, sadece alevlerin arasında kalmamak için dışarı çıktıklarını belirterek "Mahkumlar aileleri için de endişelendi. Bu sebeple cinayetten hüküm giyenler bile geri döndü." dedi. Yuzar, mahkumların kendi istekleriyle geri dönmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi ve ekledi, "Biz yönetim olarak onlara çok iyi davrandık. Onlar kaçmanın bir çözüm olmadığını ve işleri daha da kötüye götüreceğini biliyorlardı."

Hapishane görevlileri birçok mahkumun ayrıca gönüllü olarak çalışarak koğuşları zarar gören diğer tutuklular için yapılan inşaat çalışmalarına yardım ettiklerini söyledi.

ETNİK AYRIMCILIK SEBEBİYLE İSYAN BAŞLADI

Endonezya'nın en doğusunda yer alan Batı Papua bölgesinde hafta başında etnik ayrımcılığa karşı isyanlar çıktı. Protestolar sırasında birçok bina ve iş yeri ateşe verilirken, yetkililer güvenlik gerekçesiyle bölgedeki internet erişimini engelledi.

Cumartesi günü ülkenin en kalabalık ikinci şehri olan Surabaya'da yapılan Endonezya’nın bağımsızlık günü kutlamaları sırasında Endonezya bayrağına saygısızlık ettiği ve kutlamalara katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmış ve Batı Papua’nın başkenti Manokwari'de protestolar baş göstermişti.

KAYNAK: EURONEWS

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:57
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