Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları nedir? Endokrinoloji ve metabolizma bölümü hangi hastalara bakar?

Endokrin ve metabolizma hastalıkları nedir? Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Nelerdir? Endokrinoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar? Endokrinolog, endokrin sisteminden kaynaklanan hastalıklar (hormon bozukluklar) ile uğraşan hekimdir. Endokrinoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar? Endokrinoloji bölümü, hormon dengesizliği ve sağlık sorunlarına tanı koymak ve tedavi etmeyi amaçlar. İç salgı bezleri, bu bezlerin fonksiyonları, salgıladıkları hormonlar ve metabolizma hastalıkları endokrinolojinin konusudur.

Endokrin sistemi nedir?

Endokrin sistem organları olan iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonların azlığı, fazlalığı ve bu bezlerin tümörleri endokrinolojinin konularıdır. Bunların yanında diyabet (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), beslenme ve diyet, kolesterol ve trigliserid (kan yağları) yüksekliği, ürik asit yüksekliği, metabolik sendrom, vitaminler (özellikle D vitamini) ve minerallerin metabolizması (özellikle kalsiyum) ve osteoporoz (kemik erimesi) gibi metabolizma hastalıkları endokrinolojinin alanına girmektedir.

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları neler?

Vitamin ve mineral emiliminde eksiklikler, cinsel hastalıklar, diyabet, obezite ve guatr gibi çok sayıda hastalık endokrin sistem hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kliniklerinin uzmanlık alanına girer.

Endokrinoloji ve metabolizma bölümü hangi hastalara bakar?

Endokrin Organ ve Sistemlere Göre Başlıca Endokrinolojik Hastalıklar;

Hipofiz Bezi Hastalıkları

Hipofiz bezi yetersizliği (HİPOPİTUİTARİZM)

Prolaktin (süt hormonu) hormon fazlalığı (PROLAKTİNOMA)

Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG HASTALIĞI)

Büyüme hormonu (GH) fazlalığı (AKROMEGALİ)

Büyüme hormonu eksikliği ve kısa boy (daha çok pediatrik endokrinoloji konusu olmakla birlikte bazen erişkinde de görülebilir)

Şekersiz şeker hastalığı (DİYABETES İNSİPİDUS)

Tiroit Bezi (Guatr) Bezi Hastalıkları

Guatr (Tiroit bezi büyümesi)

Tiroit bezi fazla çalışması ( HİPERTİROİDİ/ zehirli guatr)

Tiroit bezi az çalışması (HİPOTİROİDİ)

Nodüllü tiroit hastalıkları

Tiroit bezi iltihabi hastalıkları (TİROİDİTLER)

Hashimoto hastalığı

Tiroit kanserleri

Paratiroid Bezi Hastalıkları

Paratiroid hormon fazlalığı (HİPERPARATİROİDİ)

Paratiroid hormon eksikliği (HİPOPARATİROİDİ)

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Veya Sürrenal) Hastalıkları

Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG SENDROMU)

Kortizol hormon eksikliği (ADDİSON HASTALIĞI)

Aldosterone hormon fazlalığı (HİPERALDOSTERONİZM /CONN SENDROMU)

Adrenalin hormon fazlalığı (FEOKROMOSİTOMA)

Yumurtalıklar (Over) ve Hastalıkları

Kadınlarda cinsel hormon eksiklikleri (HİPOGONADİZM)

Polikistik over sendromu (adet görmeme, kilo alma ve kıllanma)

Tüylenme (HİRSÜTİZM)

Testis ve Hormonları Hastalıkları

Testosteron hormon eksikliği (HİPOGONADİZM)

Erkekte meme büyümesi (JİNEKOMASTİ)

Ereksiyon sorunları ve impotans (hormonal nedenli /testosteron eksikliği)

Testis ve penis gelişmemesi ile sakal çıkmaması (HİPOGONADİZM)

Tiroit Bezi Hastalıkları nedir? (Guatr, Tiroit nodülleri, Tiroit kanserleri, Tiroit iltihapları)

Tiroit bezi, enerji metabolizması başta olmak üzere vücudun işleyişine ilişkin pek çok önemli görevleri olan bir iç salgı bezidir. Boyun bölgesinde yer alan tiroit bezinden tiroit hormonları salgılanır. Tiroit bezine ilişkin guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, tiroit nodülleri, tiroit kanserleri ve tiroit iltihabı (tiroidit) gibi hastalıklarda bu hormonların salgılanma miktarında artış veya azalmalar ortaya çıkar. Bu durum vücutta ciddi sorunlara yol açabileceğinden gerekli ilaç tedavileri ve cerrahi tedaviler mutlaka yapılmalıdır.

Hipofiz Bezi Hastalıkları neler?

Büyüme hormonu, prolaktin, ACTH, TSH, FSH, LH gibi önemli hormonların sentezlendiği salgı bezi olan hipofiz bezine ilişkin hipofiz yetmezliği ve tümör oluşumları gibi durumlarda büyüme geriliği, cücelik, akromegali, Cushing sendromu, hiperprolaktinemi, erken menopoz ve tiroit hastalıklarının gelişimi söz konusu olabilir. Bu nedenle uygun ilaç tedavileri ve gerekli durumlarda cerrahi operasyonlar ile hipofiz bezi hastalıkları tedavi edilerek veya kontrol altına alınarak kalıcı bozuklukların oluşmadan önlenmesi hedeflenmelidir.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının tedavisi nasıl yapılır?

Endokrin sistemle ilgili olan hastalıkların tedavisinde ise, vücudun hormon miktarını kontrol etmeyi ve hormon eksikliği durumunda ise, hormon takviyesi kullanılması şeklinde planlanır. Hastalığın çeşidine, türüne ve boyutuna göre uygulanacak tedavi yöntemleri değişiklik gösterebilir. Ülkemizde en sık görülen endokrin hastalıkları ve hormon bozukluklarından doğan çeşitli hastalıklar ise, guatr, obezite, tüylenme, diyabet, adet düzensizlikleri, kemik erimesi ve üreme bozuklukları gibi hastalıklardır.

Endokrinoloji ve metabolizma bölümü hangi hastanede var?

Endokrinoloji ve metabolizma bölümü genelikle araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde bulunmakta.