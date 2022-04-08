En zengin 10 Türk belli oldu! İşte o isimler

ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı. Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Türkiye'de ise Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. İşte Türkiye'nin en zengin 10 Türk'ü...

1- Murat Ülker

Forbes'in listesine göre Türkiye'de Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle 'en zenginler' listesinde ilk sırada yer aldı. 2020 yılında serveti 6.3 milyar dolar Ülker, dünya sıralamasında 421'inci sıradan 601'inci sıraya geriledi.

2- Ferit Şahenk

Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikinci sırasında 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.

3- Hamdi Ulukaya

Hamdi Ulukaya Türkiye'nin en zenginleri listesinin 3. sırasında yer aldı. ABD'deki Türk yoğurt devi olan Hamdi Ulukaya, Forbes'in en zengin Türkler listesinde 2,4 milyar USD servetiyle 3. sırada yer almaktadır. Forbes’e göre serveti 2014 yılı itibarıyla 1,92 milyar dolardı.

4- Erman Ilıcak

Rönesans Holding başkanı Erman Ilıcak, 2.3 milyar dolar değerindeki servetiyle listenin dördüncü sırasında yer alıyor. O1993 yılında kurduğu Rönesans Holding bünyesinde; Rusya, İsviçre, Almanya, Hollanda, Kazakistan, Türkmenistan ve Katar gibi ülkelerle iş yapmaktadır.

5- Filiz Şahenk

Filiz Şahenk, Doğuş Holding'in kurucusu merhum iş insanı Ayhan Şahenk'in kızıdır. 2.2 milyar dolar serveti olan Filiz Şahenk aynı zamanda adını "Filiz makarna" markasına da vermiştir. Ferit Şahenk'in de kız kardeşi olan Filiz Şahenk, Ayhan Şahenk Vakfı'nda başkan vekilliği yapmaktadır.

6- Sezai Bacaksız

Nihat Özdemir ile birlikte Limak Holding’in kurucu ortağı olan Sezai Bacaksız, 1.9 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türkler listesinin 6. sırasında yer alıyor. Forbes'in listesinde 1579. sırada yer alan Sezai Bacaksız, yine Forbes'in 2021 yılı milyarderler listesinde 2.3 milyar dolarlık serveti ile 1362. olmuştu.

7- Nihat Özdemir

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa eden Limak Holding'in kurucu ortağı Nihat Özdemir, 1.9 milyar dolarlık servetiyle ortayı Sezai Bacaksız'ın hemen ardından listede 7. sıradaki yerini aldı.

8- İbrahim Erdemoğlu

Forbes dergisinin Türkiye’nin en zenginleri listesinin 8. sırasında İbrahim Erdemoğlu yer aldı. Merinos Halı ve Dinarsu Halı'nın patronu olan Erdemoğlu Holding’in patronu İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 1.8 milyar dolar olarak açıklandı.

9- Semahat Sevim Arsel

1928 yılı Ankara doğumlu olan Semahat Sevim Arsel, Vehbi Koç ile Sadberk Hanım’ın en büyük çocuğudur. 1.6 milyar dolarlık servetiyle Koç Ailesi'nden en zengin 10 Türk listesine giren tek isim oldu.

10- Hamdi Akın ve Ailesi

Dünyanın pek çok noktasında havaalanı işletmeciliği ve müteahhitliği yapan Hamdi Alkan, ailesiyle birlikte 1.5 milyar dolarlık servetiyle 'En Zengin 10 Türk' listesinde 10. sırada yer aldı.