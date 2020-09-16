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Ekonomi En yüksek harcama İstanbul’da yapılıyor
Ekonomi

En yüksek harcama İstanbul’da yapılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:12:00 -
En yüksek harcama İstanbul’da yapılıyor

“Hanehalkı Bütçe Araştırması”nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, Türkiye’de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,4’ü İstanbul’da yaşayan hane halkları tarafından yapıldı. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28,6 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 20,2 ile Kuzeydoğu Anadolu olarak kayıtlara geçti.

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