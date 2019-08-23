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"En yakın zamanda Avrupa'da forma giyeceğime inanıyorum"

- Fatih Karagümrük'ün genç stoperi Fatih Kuruçuk:"Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Bunun gerçekten çok uzun süreceğini düşünmüyorum"- "Kulübüme ve menajerime ulaşan teklifler oldu. Başkanımız Süleyman Hurma ile konuşarak bu sezon da Fatih Karagümrük'te devam etme kararı aldım"- "En kısa zamanda A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyeceğimi düşünüyorum"- "Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olup Süper Lig'e yükselmek istiyoruz"

23 Ağustos 2019 Cuma 11:22
"En yakın zamanda Avrupa'da forma giyeceğime inanıyorum"


İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk, en kısa sürede Avrupa'da futbol oynayacağına inandığını söyledi.

21 yaşındaki ümit milli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin İngiltere Premier Ligi'nde oynamak olduğunu ve stilini İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique'ye benzettiğini dile getirdi.

Fatih, son yıllarda birçok genç oyuncunun Avrupa'ya transfer olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten bir Türk olarak gururla takip ediyorum. Ben de ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Bunun gerçekten çok uzun süreceğini düşünmüyorum. En yakın zamanda Avrupa'da forma giyeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- "Kulübüme ve menajerime ulaşan teklifler oldu"


Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın, "Fatih Kuruçuk için 'Üç Büyükler' ve İtalyan ekibi Genoa'dan transfer teklifi aldık." sözlerinin hatırlatılması üzerine, genç stoper, şunları kaydetti:

"Kulübüme ve menajerime ulaşan teklifler oldu. Bunlardan birçoğu kamuoyunda yer aldı. Ancak sezon başında bir karar aldım. Başkanımız Süleyman Hurma ile konuşarak bu sezon da Fatih Karagümrük'te devam etme kararı aldım. 'Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum' dedim. İleride bu teklifler değerlendirilir. Kulübüm ve benim menfaatlerim doğrultusunda bir yol izlenir."


- "A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyeceğimi düşünüyorum"


Ümit Milli Futbol Takımı'nda da top koşturan Fatih, "En kısa zamanda A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyeceğimi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğim performansla bunu hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah en yakın zamanda da A Milli Takım formasıyla karşınıza çıkarım." yorumunda bulundu.


- "Süper Lig'e yükselmek istiyoruz"


Fatih, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını aktararak, "Kaliteli bir kadromuz var. Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olup Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Fatih, Kırmızı-siyahlı taraftarların kendilerini hiçbir yalnız bırakmadığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Kalben ve ruhen hep yanımızdalar. Bizi iyi günde kötü günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da böyle devam edeceğine inanıyorum."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:22
  1. Fatih Karagümrük
  2. Fatih Kuruçuk
  3. Futbol
  4. TFF 1. Lig

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