En ucuz sıfır otomobiller listesi

Türkiye’de döviz kurları ve vergi oranlarındaki artışla birlikte sıfır kilometre otomobil fiyatları da önemli ölçüde yükseldi. Bu durum, kullanıcıları en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri araştırmaya yönlendirdi. Peki, şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte ayrıntılı listemiz…

En ucuz sıfır kilometre sedan, hatchback otomobiller!

Listemizin ilk sırasında geçtiğimiz ay Koreli üretici Hyundai yer alıyordu. Ancak artık Türkiye’nin en ucuz otomobili Fiat Panda oldu. 2. sırada ise onu Dacia’nın sevimli elektrikli modeli takip ediyor. Dacia’nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili Spring Extreme Electric 65 bg 892 bin TL’lik fiyat etiketiyle 2. sırada.

Listeyi daha iyi karşılaştırma yapabilmeniz adına Temmuz ve Ağustos olarak güncelledik. Ağustos fiyatları 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 14.58’de güncellenmiş olan fiyatlardır. Bazı otomobillerde fiyat indirimi yapılırken bazılarına ise zam geldi. Ayrıca bazı üreticiler fiyatları sabit tutmasına karşı ünitelerde değişikliğe gitti.



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