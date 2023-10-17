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Sağlık En sık görülen hastalıklardan biri! Bu kanama kanser habercisi
Sağlık

En sık görülen hastalıklardan biri! Bu kanama kanser habercisi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 14:02:00 -
En sık görülen hastalıklardan biri! Bu kanama kanser habercisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, menopoza girmiş kadınlarda yıllar sonra gelen kanamanın kanserin habercisi olabileceğini belirtti.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, son adetten yıllar sonra vajinada görülen kanamanın neden olabileceği kadın hastalıkları konusunda bilgiler verdi. Bu tür kanamaların dikkate alınması gerektiğini belirten Cömert, “Son adetten sonra bir yıl süreyle adet olmamayı menopoz olarak kabul ediyoruz ve bu dönemden sonra ortaya çıkacak kanama durumlarını dikkate almamız gerekiyor. İyi haber şu ki; bu dönemde ortaya çıkan kanamaların büyük kısmı vajinal atrofi, uterus myomları ve ya polipler gibi iyi huylu değişikliklerden kaynaklanır. Bu durumu ciddiye almamızın sebebi ise daha düşük oranda da olsa rahim kanserinin bu kanamaya sebep olma ihtimalinin bulunmasıdır. Menopoz sonrası dönemde olan her kanama mutlaka doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

“Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir”

Zamansız gelen bu kanamaların kanser habercisi olabileceğine dikkat çeken Cömert, “Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir. Sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülür. Ne yazık ki halen rahim kanseri için bir tarama yöntemi yok. Son yıllarda rahim kanseri görülme oranları artış göstermekte. Bu artışta obezitenin ve şeker hastalığının toplumda giderek yaygınlaşmasının da büyük etkisi vardır. Başta da belirttiğimiz gibi bu kanamalar sıklıkla iyi huylu değişikliklerden kaynaklanır ancak ihtimal kanseröz değişiklikleri atlamamak gerekir. Rahim kanserinin erken dönemde kanama şikayetine sebep olması erken tanı ve tedavi seçeneklerini doğurur. Önemli olan kanama şikayeti ile karşılaşıldığında zaman kaybetmeden doktora başvurmaktır. Menopoz sonrası kanaması olan bir hastada öncelikle dikkatli bir jinekolojik muayene yapmak gerekir. Bu muayene ile dış genital organlar, vajen, rahim ağzı ve karın alt kısmı değerlendirilmesi dikkatlice yapılır. Ardından ultrasonografi ile basit, ağrısız, kısa süren bir değerlendirme yapılır. Burada özellikle rahim içi dokunun kalınlığı ve düzenli olup olmaması gibi durumlar gözden geçirilir. Sonraki basamakta rahim içi dokudan biyopsi almak vardır. Bu işlem sıklıkla muayene esnasında ince plastik bir tüp yardımıyla kolayca yapılabilmektedir. İşlem esnasında çok kısa süreyle, ancak bir adet sancısı kadar ağrı hissedilir. Alınan örnek patoloji laboratuvarında değerlendirilir” şeklinde konuştu.

“Rahim kanseri sıklıkla vajinal kanamaya sebep olarak erken dönemde bulgu verir”

Rahim kanserinin sıklıkla vajinal kanamaya sebep olarak erken dönemde bulgu verdiğine değinen Cömert, “Menopoz sonrası tekrarlanan kanamaların tekrar sonrası yeniden araştırılması gerektiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, “Menopoz sonrası vajinal kanamanız oldu ve doktorunuza başvurdunuz. İlk değerlendirme sonrası kanamanın kanser ile ilgili olmadığı sonucuna vardınız ve bir sure sonra tekrar kanamanız oldu. Bu durum gözden kaçan bir şey olmaması için tekrar değerlendirilmeyi gerektirir. Rahim kanseri sıklıkla vajinal kanamaya sebep olarak erken dönemde bulgu verir. Bu da erken teşhis ve tedavi demektir. Öyle ki çok erken dönemde yapılan cerrahi müdahale tedavi için tek başına yeterli olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

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