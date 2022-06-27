  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile En kolay pasta tariflerinden: Bisküvili mozaik pasta tarifi
Kadın - Aile

En kolay pasta tariflerinden: Bisküvili mozaik pasta tarifi

En kolay pasta tariflerinden biri olan bisküvili mozaik pasta

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:57:00 - 2022-06-27 11:59:48
En kolay pasta tariflerinden: Bisküvili mozaik pasta tarifi

Bisküvili mozaik pasta tarifi malzemeleri

2 paket petibör bisküvi
yarım çay bardağı kakao
1 su bardağından az süt
1 su bardağından az şeker
100 gr. tereyağ

Mozaik Pasta Nasıl Yapılır?
Katı yağı eritiyoruz içine süt ve şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Ardından kakao ekleyip karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Bisküvileri iri iri parçalıyoruz. Karışımı bisküvilerin kabına döküp yavaşça karıştırıyoruz. Tüm bisküvilere harcımız değmeli. İstediğiniz kalıbın içine koyup dondurucuya kaldırıyoruz. 3-4 saatin sonunda servis edilebilir. Afiyet olsun.

Çikolatalı kolay pasta tarifi: Bu pasta bağımlılık yapar! Muhteşem lezzet
Çikolatalı kolay pasta tarifi: Bu pasta bağımlılık yapar! Muhteşem lezzet

Kadın - Aile

Çikolatalı kolay pasta tarifi: Bu pasta bağımlılık yapar! Muhteşem lezzet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23