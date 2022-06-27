En kolay pasta tariflerinden: Bisküvili mozaik pasta tarifi
En kolay pasta tariflerinden biri olan bisküvili mozaik pasta
Bisküvili mozaik pasta tarifi malzemeleri
2 paket petibör bisküvi
yarım çay bardağı kakao
1 su bardağından az süt
1 su bardağından az şeker
100 gr. tereyağ
Mozaik Pasta Nasıl Yapılır?
Katı yağı eritiyoruz içine süt ve şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Ardından kakao ekleyip karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Bisküvileri iri iri parçalıyoruz. Karışımı bisküvilerin kabına döküp yavaşça karıştırıyoruz. Tüm bisküvilere harcımız değmeli. İstediğiniz kalıbın içine koyup dondurucuya kaldırıyoruz. 3-4 saatin sonunda servis edilebilir. Afiyet olsun.