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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:07:33 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056774 4,36
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024483 3,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020035 3,47
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021215 3,04
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020475 3,03
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079917 2,97
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,101033 2,91
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060524 2,88
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029261 2,85
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,124164 2,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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