En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,65 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,94 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonun" ve yüzde 1,54 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008796
|-3,65
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,111317
|-1,94
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,074526
|-1,54
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|88,590065
|-1,23
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082724
|-1,06
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022918
|-1,05
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,280561
|-1,04
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,893903
|-0,90
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043814
|-0,88
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,055601
|-0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)