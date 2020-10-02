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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:03:49 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062246 -1,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047898 -1,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033675 -1,04
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021093 -0,89
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030380 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028246 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027131 -0,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,094807 -0,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069854 -0,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016561 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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