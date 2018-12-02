Rasûlullah (sav), “En faziletli kimdir?” sorusuna; “Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir” cevabını vermiştir. (Buhârî, Îmân)

Müslüman, özür dilemek zorunda kalacağı bir sözü söylememelidir. Dâimâ güzel söz söylemelidir. Nitekim Cenâb-ı Hak: “Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler!..” (İsrâ, 53) buyurur. Zira güzel bir söz, sadaka yerine geçer ve insan onunla da cehennemden korunabilir.

Sözü, yerinde ve zamanında söylemek gerekir. Söz, mahallini bulmadan konuşmamalıdır. Hz. Ebû Bekir (ra)’ın bu husustaki ikazı ne ibretlidir:

“Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini iyi düşün!”

Düşünmek ve konuşmak, insanı diğer canlılardan ayıran farik bir vasıftır. Bir kişinin konuşması, onun aklî seviyesini ve fikrî yapısını gösteren mücellâ bir ayna gibidir. Yani insanı insan yapan dilidir. Bu sebeple onun saadeti de felâketi de öncelikle diline bağlıdır. Dolayısıyla insan, söz söylerken ve konuşurken çok dikkatli olmalı ve yanlış yapmamaya itina göstermelidir.