  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkeden ihracatında geliriyle alakalı olası oran çıkmadı: Binlerce rakam yerine milyarlarca para artış

Arap yetkili emri verdi! BAE'nin Engin Altan Düzyatan hamlesi gündeme oturacak

Türkiye'ye gelecek olan Putin'in yeni beklenmedik açıklaması şaşırttı: Zelenskiy Yahudi değil, yüz karası

Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Türkiye'nin İHA'larına talip oldular, hemen istiyorlar

Suudi Arabistan'dan flaş karar: Yemenliler için hac, umre ibadeti ile ilgili kararı ilan etti! Bakın ne

Türkiye'ye atılacak olası balistik füzeyi engelleme görevi görüyordu! İspanya son kararını ilan etti

YSK açıkladı: Seçimler bundan sonra elektronik olacak! Türkiye ile ilgili gelişme ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığından Tanju'ya heykel yanıtı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geliriyle ilgili müthiş gelişme! Para bundan sonra bakın nereye gidecek

Selçuk Bayraktar’dan bomba paylaşım! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Kadın - Aile En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı) : Saatlerce tok tutan! Yapın birden kilolar yok olacak
Kadın - Aile

En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı) : Saatlerce tok tutan! Yapın birden kilolar yok olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-16 21:55:00 -
En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı) : Saatlerce tok tutan! Yapın birden kilolar yok olacak

Karantina sürecinde ve Ramazan ayında evde geçirilen zaman sonucu herkes öyle veya böyle kilo almış durumda. Bayram sonrası yeni normale dönmek isteyenler işte size müthiş bir karışım...Daha önce yapılan ve doğru olan bu kürü deneyin! Güçlü bir detoks etkisine sahip olan ve vücudu rahatlatan maydanoz - salatalık kürü sayesinde hem canlanacaksınız hem de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ne varsa bu karışımda var!

En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy salatalık
1 adet limon
1 yemek kaşığı kuru nane veya 12 dal taze nane
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 litre su

En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi Nasıl Yapılır?

İnanın ki bu kür çok etkili faydalı ve doktor onayı almış bir kür etrafımda deneyen oldu ve gerçekten de kısa bir sürede göbek yağlarından kurtuldular. Mutlaka bu kürü uygulayın derim????

Öncelikle salatalık ve limonları ince dilimler şeklinde kesin.
1 litrelik sürahiye koyun ve üzerine zerdeçalı ve kuru veya taze naneyi en sonda 1 litre suyu ekleyip karıştırın.
1 gün boyunca buzdolabında dillendikten sonra tüketebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kullanım şekli;

Sabah ve akşam aç karnına olacak şekilde tüketilmelidir.Her gün toplam 2 su bardağı tüketilir.

Hamileler ve emzirenler annelerin kullanmamasını öneririm. Ciddi rahatsızlıkları olanlar doktora danışıp tüketmelidir.Salatalığın faydası vücutta olan fazla suyu atar, limon herkesin bildiği gibi yağları atar, zerdeçal metabolizmayı hızlandırır. Mutlu kilo vermeler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23