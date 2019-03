En çok kitap okuyanlar ödül aldı

Balıkesir’de 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı. Vali Ersin Yazıcı, 55. Kütüphane Haftası münasebeti ile düzenlenen kutlama programına katılarak, en çok kitap okuyanlara ödüllerini verdi.

Kitap okuma ve kütüphanelerden yararlanma alışkanlığının arttırılması, milli ve evrensel değerlerin öğrenilmesi açısından kütüphanelerin önemine dikkat çekmek amacıyla 2019 yılı Kütüphaneler Haftası kutlamaları kapsamında Balıkesir İl Halk Kütüphanesinde bu yıl 25 Mart - 31 Mart 2019 tarihleri arasında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" teması kapsamında kutlama programı düzenlendi.

55. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen programda duygularını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Dereceye giren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu sayının artmasını istiyoruz. Balıkesir’de 2 yılı aşkın bir süredir BENGİ Projesiyle her okulumuzda okuma saatleri yapılıyor. Haftada iki okula gidiyorum. Balıkesir okuyan başarılı bir şehir. Ama kitap okuma oranlarında nüfusumuza göre çok daha iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Okuyan bir nesil Türkiye’ye yakışan bir nesildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin çok büyük hedefleri var. Çok yakın bir gelecekte dünyanın on büyük ekonomisinden dünyanın on büyük devletinden biri olacağız. İlk onda olmanın olmazsa olmazlarından birisi de okuyan toplum olmak. Dünyada 86. sıradayız. Bu bize yakışmıyor. Çok yakın bir gelecekten ilk onda olmamız gerekiyor. Bunun için herkesin gayret etmesi gerekiyor. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar. Kütüphanelerimiz modernize olarak yoluna devam edecek. Artık kitaba ve bilgiye ulaşmak çok hızlandı ve kolaylaştı. Gençlerimizin kitaba elle dokunarak okumasında fayda var diyorum. Bu hafta ile birlikte yeni bir heyecan başlasın inşallah. Okuyan bir şehir olalım. 81 il içerisinde de Balıkesir çok kısa bir gelecekte ilk üçte olacak. Bunu da hep birlikte başaracağız. Haftamızı kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum"şeklinde konuştu.

Programda günün anlam ve önemini belirten kitap okuma ve kütüphaneler hakkında konuşmalar yapıldı. Daha sonra en çok kitap okuyan okuyuculara ödülleri verilerek tören sona erdi.

Balıkesir Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.