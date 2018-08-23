En az dövizi Ruslar bırakıyor! Yeni hedef...

Türkiye'deki çoğu otelde olan 'her şey dahil' sisteminden yararlanan Rus turistler en az para harcayanlar oldu.

SEBEBİ HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rusların Türkiye'de az harcamalarının nedeni olarak ‘her şey dahil' sistemini göstermişti. İstatistiklere göre Rus turistlerin yüzde 96'sı bu sistemi seçiyor.

JAPONLAR VE AVUSTRALYALILAR GEZİYOR

Japon ve Avustralyalı turistler ise daha çok görülmeye değer yerleri gezmeye odaklanıyor. Bu sebeple daha çok para harcıyorlar. Avustralyalılar ortalama 1300, Japonlar ise 1000 dolar harcıyor.

HEDEF ARTIK SAYI DEĞİL NİTELİKLİ TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin artık nitelikli turizm ve turiste yönelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kişi sayısı artık öncelikli hedefimiz değil, turizm gelirlerinin GSMH’daki payı yüzde 4, bizim hedefimiz yeni dönemde bu oranı yüzde 8’e getirmektir" demişti.