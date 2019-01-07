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Emzik pamukçuk riskini artırıyor

Biberon veya emzik de ağız içi mikrobik enfeksiyonlara ve pamukçuğa sebep olabiliyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:07
Emzik pamukçuk riskini artırıyor

Hamilelik öncesi antibiyotik kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerek. Bu yüzden pamukçuk oluşuyor. Mamayla beslenen bebeklerde biberonların ve emziklerin sterilizasyonuna dikkat edilmeli çünki biberon veya emzik de ağız içi mikrobik enfeksiyonlara ve pamukçuğa sebep olabiliyor.

Bu hastalık yeni doğanlardan 1 yaşına kadar olan çocuklara kadar karşılaşılan bir enfeksiyon. Annenin antibiyotik kullanması ve hormonal değişiklikleri (hamilelik gibi) onda mantara uygun ortam oluşturuyor. Doğum sonrası Candida denilen bu mantar, bebeğin solunum yollarına ve sindirim sistemine geçebiliyor.

Pamukçuk ağız içinde, dilde, yanaklarda, yumuşak, sert damakta görülür. Beyaz bir küfle örtülmüş gibi görünen bebeğin dil ve damağındaki lezyon kazınırsa altındaki deri yanmış gibi görünür ve kanayabilir. Acılı ülser belirir. Bu durumda bebeklerde emmeye isteksizlik ya da emme ve yutma güçlüğü, huzursuzluk, nadiren hafif ateş gibi belirtiler olur. Tedavi edilmezse bebeğin acısı ağrısı artacaktır.

Pamukçuk en çok prematüre doğan bebeklerde görülüyor. Vücut direnci normal olan bir bebekte genelde ağız içinde sınırlı kalan bu mantar, vücut direncinde problem olan bebeklerde kana karışabiliyor. Ağır akciğer enfeksiyonlarına ve daha farklı enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Emzirmek pamukçuk riskini azaltıyor

Ağzında pamukçuk olan bebeğin anne sütü almasında hiçbir sakınca yoktur. Emziren anneler özellikle meme başı temizliğine dikkat edilmelidir. Anne sütünün içinde yağ ve koruyucu maddeler olduğundan meme başını temizlemek için anne, kendi sütünü kullanabilir. Her emzirmeden sonra meme başına bir miktar anne sütü sürülmelidir. Annenin göğsünün emzirme öncesi silinmesi ve günde 1 kere de hafifçe yıkanması yerinde olur.

Fakat memeye karbonatlı su, sabun gibi maddeler sürülmemelidir. Bu maddeler sürülürse veya anne göğsü gereğinden daha fazla temizlenirse meme başının etrafındaki koyu renk deriden salgılanan yağlı ve koruyucu doğal maddeler kaybolur ve meme başında çatlaklar ve mantar enfeksiyonları daha kolay oluşur. Meme bakımı için önemli olan, her emzirmeden önce ellerin yıkanmasıdır.

Ağız içindeki beyaz pamukcuklar elle temizlenmeye çalışılmamalıdır. Bu yüzden pamukçuk daha da yayılabilir.

Karbonatla da pamukçuk temizlenmez. Temizledim sanırsınız, tekrar çıkar ve hastalık daha ağır biçimde gelişir.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
  1. emzik
  2. biberon
  3. pamukçuk

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