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Emre'den Terim'e 'Beni Galatasaray'a kazandır' telefonu!

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e telefonla ulaşarak kendisini Sarı-Kırmızılı takıma kazandırmasını istedi. Fatih hoca da bu sözler üzerine genç orta saha oyuncusuna olumlu cevap verdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:55
Emre'den Terim'e 'Beni Galatasaray'a kazandır' telefonu!

Galatasaray'da transfer harekatı hızlı başladı... İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e telefonla ulaşarak kendisini Sarı-Kırmızılı takıma kazandırmasını istedi. Fatih hoca da bu sözler üzerine genç orta saha oyuncusuna olumlu cevap verdi.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM

Emre Mor'un İmparator'a telefonda, "Hocam İspanya'da çok mutsuzum. Bir türlü kendimi kabul ettiremedim. Çok çalışıyorum ama hocamla sorunlar yaşıyorum. Şu anda da kadro dışıyım. Türkiye'ye gelerek G.Saray'da oynamak istiyorum" dedi.

SEN KIYMETLİ BİR OYUNCUSUN

Fatih Terim bu sözler üzerine Emre Mor'a şöyle cevap verdi: "Sen enim evladımsın. Danimarka'da oynarken seni milli takıma alan bendim. Senin yeteneklerin ortada. Sezon sonunu bekle. Seni G.Saray'da istiyorum. Sen kıymetli bir oyuncusun."

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Bu sezon Celta Vigo'da ikinci kez kadro dışı kalan 20 yaşındaki Emre Mor, 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Genç yetenek sadece 5 maça ilk 11'de başladı. Hocası Juan Carlos Unzue ile bir türlü yıldızı barışmayan Emre Mor'un Celta ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:55
  1. Galatasaray
  2. Emre mor
  3. Fatih Terim

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