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Emre o hareketi kime yaptığını açıkladı

Galatasaray maçında saha kenarına doğru bakarak hareket yapan Emre Belözoğlu, "Hareketi spor yazarlarına yaptım." dedi.

17 Nisan 2018 Salı 09:34
Emre o hareketi kime yaptığını açıkladı

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 45. dakikasında yaptığı hareketle gündeme damgasını vurdu.

Gördüğü sarı kartın ardından kenarıya dönerek, "Yazın bunları" dercesine bir işaret yapan Emre'nin bu hareketi kime yaptığı gece boyunca konuşuldu. Bu tartışmalara son noktayı da yine kendisi koydu.

"BİZE YAPILAN KONUŞULMAZ"

Arda Turan ile birlikte Türk Telekom Stadı'nda en çok tepki alan isim olan tecrübeli futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti. Turuncu-lacivertli futbolcu, "Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım" ifadesini kullandı.

"TEKMEYİ BEN ATSAM OLAY OLUR"

Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, "Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!" diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, karşılaşmanın ardından Emre ve Arda'nın sarı kart görmesinden dolayı oyundan aldığını söylemiş, bunun bir tedbir olduğunu ifade etmişti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:34
  1. Sarı Kırmızılılar
  2. Emre Belözoğlu
  3. Abdullah Avcı
  4. Galata Saray
  5. Türk Telekom
  6. Galatasaray
  7. Arda Turan
  8. Başakşehir
  9. Televizyon
  10. Emre Arda
  11. Milliyet
  12. G.Saray
  13. Cimbom
  14. TV

YORUM YAZ

  • MyavuzMyavuz9 sa önce
    Kime yaptığı önemli değil. Bu hareket sportmenliğe aykırı.Bence hakem bu hareketi de sarı kartla cezalandırmalı, 2.sarı kart ve kırmızı kartla atmalıydı.Sporcu hakemle uğraşmaz.Sporcu rakibiyle dalaşmaz.TFF. Emre Belözoğlunun bu hareketini cezalandırmalı.Aksi halde futbılcular başka talimatlar da vermeye başlar
  • PolatPolat9 sa önce
    Bir insan nasıl bu kadar itici olabilir. İnsana benziyor ama gerçekte ne acaba. Akp yandaşıyım diye astığı astık, kestiği kestik.
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