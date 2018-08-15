THY - Trabzon
0553 313 94 23

Emre Mor'dan taraftarı üzen paylaşım! ''Senden umudumuzu kestik''

Geleceğin Messi'si olarak görülen fakat kendisinden beklenilen performansı bir türlü veremeyen Milli futbolcu Emre Mor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlardan büyük tepki topladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:38
Emre Mor'dan taraftarı üzen paylaşım! ''Senden umudumuzu kestik''

İsmini duyurmaya başladığında kendisine hayran bırakan Emre Mor, futbol kariyerinde kendisinden bekleneni veremiyor.

Futbol kariyerine La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da devam eden Emre Mor, ortaya koyduğu performansla taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

EURO 2016 elemeleri sırasında Fatih Terim tarafından A Milli Futbol Takımımıza alınan genç futbolcu, sergilediği performansla futbolseverleri heyecanlandırmıştı.

BUNDESLİGA'YA GİDİNCE BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Emre Mor sonrasında Bundesliga'nın köklü takımlarından Borussia Dortmund'da 16 milyon euroya transfer olmuş ve beklentiyi yükseltmişti.

Ancak Alman ekibinde kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen Emre, formasında uzak kalmış ve teknik direktör Thomas Tuchel tarafından eleştirilmişti.

FARKLI DAVRANMAYA BAŞLAYINCA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Dortmund'da tutunamayan Emre'yi La Liga ekibi Celta Vigo transfer etti. Futbol olarak gözden düşen milli futbolcuyu Celta Vigo'nun hocası, takım arkadaşlarından farklı davranışlar gösterdiği için kadro dışı bırakmıştı.

Futbolseverlerin kendisinden çok şey beklediği Emre Mor, disiplinsiz davranışları ve verilen şansları değerlendirememesiyle beklentilerin çok uzağında kaldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TARAFTARI ÜZDÜ

Son olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Mor'un keyfi oldukça yerinde görünüyor. Taraftarlar, bu fotoğrafın ardından "Artık Emre Mor'dan umudumuzu kestik." yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:38
  1. Emre Mor
  2. La Liga
  3. Celta Vigo
  4. EURO 2016
  5. Fatih Terim
  6. A Milli Futbol Takımı
  7. Bundesliga
  8. Borussia Dortmund
  9. Thomas Tuchel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un gerekiyor
    1. Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un..
    2. İtalya'da çöken köprü tamamen yıkılacak!
    3. Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından..
    4. Türkiye'den Venezuela'ya İHA sürprizi!
    5. Arefe günü tam gün tatil mi?
    6. ABD'de Müslüman kadın aday ön seçimi..
    7. Amerikancı solcular rahatsız! ABD..
    8. Eski milletvekili vefat etti
    9. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    10. Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!
    11. ‘Sermaye baskısına boyun eğmeyeceğiz’
    12. Sevimli Ayı yavrusu kafasını tenekeye..
    13. İngiliz yazardan kritik tespit! 'Eğer..
    14. ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız
    15. Arefe günü nasıl değerlendirilmeli?
    16. Darbe girişimini MİT'e ihbar eden..
    17. Afganistan'da Taliban askeri üsse..
    18. İşgalci İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu
    19. Yerli Trump Kılıçdaroğlu
    20. Arefe günü yapılacak ibadetler neler?
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?