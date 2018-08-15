Emre Mor'dan taraftarı üzen paylaşım! ''Senden umudumuzu kestik''

İsmini duyurmaya başladığında kendisine hayran bırakan Emre Mor, futbol kariyerinde kendisinden bekleneni veremiyor.

Futbol kariyerine La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da devam eden Emre Mor, ortaya koyduğu performansla taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

EURO 2016 elemeleri sırasında Fatih Terim tarafından A Milli Futbol Takımımıza alınan genç futbolcu, sergilediği performansla futbolseverleri heyecanlandırmıştı.

BUNDESLİGA'YA GİDİNCE BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Emre Mor sonrasında Bundesliga'nın köklü takımlarından Borussia Dortmund'da 16 milyon euroya transfer olmuş ve beklentiyi yükseltmişti.

Ancak Alman ekibinde kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen Emre, formasında uzak kalmış ve teknik direktör Thomas Tuchel tarafından eleştirilmişti.

FARKLI DAVRANMAYA BAŞLAYINCA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Dortmund'da tutunamayan Emre'yi La Liga ekibi Celta Vigo transfer etti. Futbol olarak gözden düşen milli futbolcuyu Celta Vigo'nun hocası, takım arkadaşlarından farklı davranışlar gösterdiği için kadro dışı bırakmıştı.

Futbolseverlerin kendisinden çok şey beklediği Emre Mor, disiplinsiz davranışları ve verilen şansları değerlendirememesiyle beklentilerin çok uzağında kaldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TARAFTARI ÜZDÜ

Son olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Mor'un keyfi oldukça yerinde görünüyor. Taraftarlar, bu fotoğrafın ardından "Artık Emre Mor'dan umudumuzu kestik." yorumunda bulundu.