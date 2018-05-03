Emre Mor Galatasaray'da!

Celta Vigo'da disiplinsiz hareketleri ve antrenmanda takım arkadaşını sakatlayacak şekilde sert müdahalede bulunması nedeniyle Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı. Emre Mor ise kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ne okuduğuna inanma. Her hikayenin iki tarafı vardır. Bu unutulmamalı" diye konuştu.



BİR SONRAKİ DURAĞI GALATASARAY!



Öte yandan Alman basınında Bild'in haberine göre, bu sezon Celta Vigo'da mutsuz olan ve aynı zamanda kulübün de kendisinden ümidini kesmesi üzerine Emre Mor'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Celta Vigo'dan ayrılacak olan Emre Mor'un ise bir sonraki durağının Galatasaray olacağı iddia edildi. Emre Mor bu sezon Celta Vigo'da La Liga'da 23 maçta forma giydi ve 1 gol attı, 3 asist yaptı. Genç futbolcu toplamda 27 maçta görev aldı.