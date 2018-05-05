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Emre Bol'dan bomba yorum: Akhisar çıksın delikanlı gibi oynasın

Spor yorumcusu Emre Bol, Akhisarspor Galatasaray maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:56
Emre Bol'dan bomba yorum: Akhisar çıksın delikanlı gibi oynasın

Spor yorumcusu Emre Bol Aspor ekranlarından Akhisarspor Galatasaray karşılaşmasını yorumladı.

İşte Emre Bol'un o açıklamaları;

''Okan hoca kupa maçına önem verip ana kadroyu saklarsa lig maçında Galatasaray karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarsa... Onun için Okan hoca diyorum ki ana kadronla çık...  Fener'e, Beşiktaş'a ve Başakşehir'e çıktığın kadroyla çık oyna... Onun için çık delikanlı gibi oyna...'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Aspor

 

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:56
  1. Emre Bol
  2. Akhisarspor
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk

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