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Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itiraf

Arnavutluk galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Böyle maçları kazanamadığımız için turnuvalara gidemedik" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:30
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itiraf

A Milli Futbol Takımının kaptanı Emre Belözoğlu, 2-0'lık Arnavutluk galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

"Bu maçları kazanamayarak gidemedik"

İlk maçın önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, "Geçmişte ne yazık ki, bu turnuvalara, bu maçları kazanamayarak gidemedik. O yüzden çok önemliydi bence. Elimizden geldiğince hocalarımızda arkadaşlarımızı bu yönde motive etmeye çalıştık. Tecrübe bu durumlarda önemli." dedi.

"6 puan hedefimiz var"

Emre Belözoğlu sözlerini "Zaman zaman iyi bir oyunumuz vardı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İki maçta 6 puanla başlama hedefimiz vardı. İlk maçı kazandık." ifadeleriyle sürdürdü.

Sakatlık açıklaması

Sakatlığı hakkında da bilgi veren milli futbolcu, "Oğlum Ömer Akif'in doğum günüydü bugün, inşallah insan kimseye evlat acısı vermesin. Ona da küçük bir doğum günü hediyesi vermiş oldum. Sakatlığa bakacağız. Ben oynasam da, oynamasam da, milli takım için her zaman umut vardır." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:30
  1. Arnavutluk
  2. Emre Belözoğlu

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