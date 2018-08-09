THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı bekledim

Galatasaray'a transfer olmak için Süper Lig devleri Başakşehir ve Fenerbahçe'yi reddeden yıldız futbolcu Emre Akbaba, "Beklemek benim için sorun değil, zaten yıllarca bekledim" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:44
Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı bekledim

Finansal Fair Play anlaşması ve mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon transferde sessiz kalan Galatasaray, son viraja girilirken çalışmaları hızlandırdı.

Gündemdeki 1 numaralı isim; Emre Akbaba. Başakşehir ile Alanyaspor 5 milyon euroya anlaşmasına rağmen İstanbul ekibine gitmeyen ve “Gönlümde başka bir takım var” diyen gurbetçi futbolcu, ısrarla Galatasaray’a gelmek istiyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim de imkanları sonuna kadar zorluyor. 2.5 milyon euro’luk teklifi 3.5 milyon euro seviyelerine çeken Galatasaray, bu işe nokta koymayı hedefliyor. Cim Bom’un elini güçlendiren unsur ise Emre Akbaba’nın 

YILLARCA BEKLEDİM

Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki oyuncunun, “Kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Transferin son gününe kadar da bekleyeceğim. 3 haftalık bir süre var. Burada çalışmalarımı yapıyorum. Fizik olarak yeni sezona hazırım ve motivasyonum iyi. Beklemek benim için sorun değil, yıllarca bekledim” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:44
  1. İstanbul
  2. Emre Akbaba
  3. Galatasaray
  4. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı bekledim
    1. Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı..
    2. “Domuz kafa” Ordu’daki felaket..
    3. Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan..
    4. Turizmciler ‘bayram’ ediyor
    5. Telekomun büyüklüğü 51 milyar TL’yi..
    6. Mehmet Hadi Tunç Tarım ve Orman Bakan..
    7. Fenerbahçe'de karar verildi! Eğer..
    8. ABD’nin sesi: Solcu Merdan!
    9. Hamas, Siyonist İsrail'i vurdu! Son..
    10. Teknosa’dan ilk yarıda 1,7 milyar TL..
    11. CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler
    12. CHP'liler Kılıçdaroğlu'na pankart..
    13. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişi..
    14. İlk uçuşa ‘1920’ saat kaldı
    15. Traktör alt geçide sıkıştı
    16. AYM'den cinsel saldırı suçları için..
    17. Bomba iddia: PKK'lı terörist, ABD..
    18. Türk Tarih Kurumundan kritik 'Sevr'..
    19. Dönmez: İran ile ticaretimiz meşru
    20. Gezi Parkı'nda faciadan dönüldü!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama