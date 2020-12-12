Emniyetin "delil avcıları" suçlunun korkulu rüyası oldu

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, asayiş olaylarını aydınlatmak, suçluların yakalanmasını sağlayarak, verimliliği en üst düzeyde tutmak amacıyla bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kriminal polisleri, olay yerinde toplanan delillerden elde edilen izleri inceleyerek, suçun aydınlatılması ve suçlunun tespitine katkı sağlamayı aralıksız sürdürüyor.

Bilim ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak suçluların yakalanmasını sağlayan kriminal ekipler, çalışmalarında verimliliği en üst düzeyde tutarak vatandaşların memnuniyetini gözetiyor.

Bu kapsamda Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden elde ettikleri parmak izleri ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Göç İdaresi ve Emniyet Genel müdürlükleri ile Jandarma Genel Komutanlığı parmak izi verilerini eşleştirerek, faili meçhul binlerce olayı aydınlatmaya devam ediyor.

Kriminal ekipler sadece Türkiye'de değil ülke güvenliği için sınır ötesinde, Suriye görev gücü kapsamında Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatlarında Afrin, Azez, Telabyad bölgelerinde de görev yapıyor.

Ayrıca Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerindeki olay yeri inceleme polislerine eğitimler veriyor.

- Son 14 ayda 3 milyon 228 bin 266 parmak izi verisi incelendi

Mukayese ve tespit çalışmalarına titizlikle devam eden ekipler, ülke genelinde son 14 ayda 3 milyon 228 bin 266 parmak izi verisi inceledi.

Bu verilerin incelenmesi sayesinde, terör olaylarından 2 bin 812, uyuşturucu ve organize suçlardan 4 bin 275, kasten adam öldürme olaylarından 825, kasten yaralamalardan 2 bin 996, cinsel saldırı olaylarından 579, hırsızlıktan (evden, otodan, açıktan) 29 bin 925, sahte kimlik tespiti işlemlerinden 30 bin 831, diğer olaylardan (tehdit, hakaret, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali) 19 bin 946 olmak üzere 92 bin 189 şüphelinin tespiti yapıldı.

- İstanbul'da son 2 ayda 2 bin 401 şüphelinin tespiti yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce son 2 ayda yapılan çalışmalar ve entegrasyon sayesinde geçmiş yıllarda gerçekleşmiş, faili tespit edilemeyen birçok olay aydınlatıldı.

Ekipler, terör olaylarından 23, PKK/DHKPC/MLKP terör örgütüyle ilgili olaylardan 18, bombalı eylem olaylarından 5, uyuşturucu ve organize suçlardan 29, kasten adam öldürme olaylarından 29, kasten yaralamalardan 51, cinsel saldırıdan 3, hırsızlıktan bin 732, sahte kimlik tespiti işlemlerinden 291, diğer olaylardan 245 olmak üzere 2 bin 426 şüphelinin tespitini yaptı.

- Sınır bölgelerinde 193 patlama olayı engellendi

Türkiye'nin huzuru, barışı, istikrarı, geleceği ve kardeşliğine tehdit unsuru olan terör örgütleriyle Suriye'de de mücadele eden kriminal polisleri, sınır bölgelerini güvenli hale getirmeyi, bölgede normal hayat düzenini sağlamayı öncelikli görevleri sayıyor.

Başkanlık bünyesinde Afrin, Azez ve Telabyad bölgelerinde 136 olay yeri inceleme personeli, 161 bomba uzmanı, 69 bomba arama köpeği ve idarecisi, 17 zırhlı donanımlı araç, bölgedeki terörü, göçü, insani trajediyi önlemek amacıyla ülke güvenliği için görev yapıyor.

Sınır bölgelerinde 193 patlama olayını engelleyen ekipler, 590 kilogram EYP'nin de Türkiye'ye girmesini önledi.

Söz konusu bölgelerde, bomba yapımında kullanılan 8 bin 377 malzeme bulunarak imha edildi.

Bunun yanı sıra Türkiye'ye girmeye çalışan asayiş olayları şüphelisi 126, terör olayları şüphelisi 118 kişi, parmak izlerinden saptanarak yakalandı.

Ayrıca ekiplerce yerel kolluk birimlerine verilen teorik ile uygulamalı eğitimler sayesinde bölgelerde asayiş, narkotik ve terör olaylarının aydınlatılması sağlandı.

- Afetlere müdahalede vatandaşların yardımına yetiştiler

Afet olaylarının nedenlerini belirlemek amacıyla Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Kriminal İnceleme Birimi, Van, Elazığ, Sakarya ve İzmir'de meydana gelen afet olaylarında aktif görev yaptı.

Birim, toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerinin belirlemesinin yanı sıra olayların nasıl meydana geldiğini teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gün yüzüne çıkardı.



