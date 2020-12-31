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Aktüel Emniyet Genel Müdürü Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:13:07 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" ve Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" başlıklı fotoğraflarını oylayan Aktaş, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, fotoğrafların her birinin muhteşem olduğunu belirterek, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

Bütün fotoğrafların derinlikli ve duygu yüklü olduğunu ifade eden Aktaş, "Anadolu Ajansı fotoğrafçılarına yürekten teşekkür ediyorum, hepsini kutluyorum." dedi.

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