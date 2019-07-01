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Emmanuel Adebayor Trabzonspor’a transfer mi oldu? Adebayor kimdir nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor, yeni sezon için transferlere devam ediyor. Trabzonspor, Emmanuel Adebayor'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Başakşehir, Togolu forveti Emmanuel Adebayor ile yollarını ayırmasından sonra Trabzonspor Adebayor transferi için kolları sıvadı. Adebayor, Süper Lig kariyerinde 60 maça çıkarken 24 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Peki Emmanuel Adebayor kimdir? Emmanuel Adebayor nereli ve kaç yaşında? Adebayor hangi takımlarda oynadı?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
Emmanuel Adebayor Trabzonspor’a transfer mi oldu? Adebayor kimdir nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor, yeni sezon için transferlere devam ediyor. Trabzonspor, Emmanuel Adebayor'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Başakşehir, Togolu forveti Emmanuel Adebayor ile yollarını ayırmasından sonra Trabzonspor Adebayor transferi için kolları sıvadı. Adebayor, Süper Lig kariyerinde 60 maça çıkarken 24 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Peki Emmanuel Adebayor kimdir? Emmanuel Adebayor nereli ve kaç yaşında? Adebayor hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Adebayor kimdir?

Emmanuel Adebayor 26 Şubat 1984 tarihinde Togo'da dünyaya geldi. 1994-99 yılları arasında Sporting Club de Lomé altyapısında forma giyerek kariyerine başlayan Adebayor, ilk profesyonel sözleşmesini 2001 senesinde Metz ile imzaladı.  2001-03 yılları arasında Metz formasını giyen Adebayor, 44 maça çıktı ve 15 kez rakip ağları havalandırdı. 

2003-06 arasında 78 maça çıktığı Monaco'ya 18 golle katkıda bulundu. 2006 senesinde Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 2009 senesinde kadar forma giydiği bu takımda 104 maçta 46 gol buldu. 

2009 senesinde Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, 34 maçta 15 gol attı ve 2011 senesine Real Madrid'e kiralık olarak verildi. Bir sezon Real Madrid'e oynadıktan sonra (14 maç, 5 gol) 2012'de Tottenham'a kiralandı. (33 maç, 17 gol) Bir sezon sonra Tottenham ile sözleşme imzalayarak kulübün futbolcusu oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da 59 maça çıkan Adebayor 18 gol buldu. 

2015-17 arasında Crystal Palace'de 12 maçta 1 gol attı. 2017 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu. 2000 senesinden bu yana Togo Milli Takımı'nda forma giymektedir. 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
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