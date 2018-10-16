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Eminevim’den ‘Yerel Kalkınma’ya destek

Yerel Kalkınma Sempozyumu, 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında, Eminevim’in destekleriyle Bolu’da düzenlenecek.

16 Ekim 2018 Salı 10:32
Eminevim’den ‘Yerel Kalkınma’ya destek

Sektöründe başarılı çalışanlar ile akademisyenleri bir araya getirecek olan Yerel Kalkınma Sempozyumu 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Eminevim’in destekleriyle Bolu’da gerçekleşecek.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün teşvikleriyle başlatılan çalışmanın Bolu’da düzenlenen ilk sempozyumun organizasyonunu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi üstlendi. Sektöründe çalışanlar ile akademisyenleri bir araya getirecek olan Bolu YEKAS 2018’de; turizm, finans, girişimcilik, hayvancılık, işletme, lojistik, maliye, pazarlama, tarım, ekonomi ve yönetimi gibi pek çok önemli konularda istişarelerde bulunulacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:32
  1. Yerel Kalkınma Sempozyumu
  2. Eminevim
  3. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün
  4. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  5. Bolu YEKAS 2018

YORUM YAZ

  • veliveli30 dk önce
    Emin evim, normal banka kredisinden daha fazlaya geliyor. Ayrıca, burada biriken paralara zekat gerekir, bilen, veren yok
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