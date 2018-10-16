Eminevim’den ‘Yerel Kalkınma’ya destek

Sektöründe başarılı çalışanlar ile akademisyenleri bir araya getirecek olan Yerel Kalkınma Sempozyumu 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Eminevim’in destekleriyle Bolu’da gerçekleşecek.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün teşvikleriyle başlatılan çalışmanın Bolu’da düzenlenen ilk sempozyumun organizasyonunu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi üstlendi. Sektöründe çalışanlar ile akademisyenleri bir araya getirecek olan Bolu YEKAS 2018’de; turizm, finans, girişimcilik, hayvancılık, işletme, lojistik, maliye, pazarlama, tarım, ekonomi ve yönetimi gibi pek çok önemli konularda istişarelerde bulunulacak.