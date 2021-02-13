Eminevim’den tam destek

Meclis Başkanlığına sunulan teklife göre, tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet gösterilebilmesi için asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekiyor.

30 yıllık tecrübeye sahip

“Son birkaç yıl içinde ortaya çıkan 40’tan fazla firmanın varlığı aslında bu yasaya olan ihtiyacı ortaya koyuyor” diyen Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizler Eminevim olarak 30 yıllık bir güvence ile bu işi, başarılı bir şekilde yapabiliyor olsak da işin ehli olmayan ve hızla yayılan firmaların bu pazara girmesi ve hizmette yaşatabileceği bir aksaklık, insanlardaki güven duygusunu zedeleyebilir. Bu yüzden sektöre yeni giren, sistemin işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan şirketlerin gelecekte yaşatabileceği sıkıntılar tüm sektöre mal olmamalı ve sermayesi olan, kendini kanıtlamış, uzun yıllar bu işi başarıyla yürütenler, yasal güvence altında yoluna devam edebilmelidir.”

Sektörde faaliyet yapacakların yükümlülükleri belirleniyor

Meclis Başkanlığına sunulan faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapılarak, faizsiz ev ve taşıt edindirme faaliyetinde bulunan firmaların yasal denetim ve düzenleme kapsamına alınması amaçlanıyor. Tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılan firmaların denetim ve düzenlenme görevi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) veriliyor. Tasarruf finansman faaliyeti; belirli bir süre tasarruf yapılması karşılığında konut veya taşıt finansmanı kullanma hakkının elde edilmesi olarak tanımlanıyor. Tasarruf finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin (lisans) alınması ve bu kapsamda 100 milyon TL asgari ödenmiş sermaye, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu oluyor. Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK’ya başvurmaları ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için öngörülen intibak sürecinde başarılı olmaları gerekiyor.