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Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması

Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 18:02:00 -
Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Marmara Hepimizin", "Dünya Okyanus Günü" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz."

 

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