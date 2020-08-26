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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Muş Laleli" Malazgirt Zaferi kutlaması
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Muş Laleli" Malazgirt Zaferi kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:23:52 -
Emine Erdoğan'dan "Muş Laleli" Malazgirt Zaferi kutlaması

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü "Muş Lalesi" görselini paylaşarak, kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun." ifadelerini kulandı.

Mesajında Muş Lalesi fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, Muş Lalesi'nin 2015'te "Muş 1071" adıyla tescillendiğini anımsatarak, "Ülkemizin zenginliği endemiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

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