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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:15:23 -
Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yer alan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay'ın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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