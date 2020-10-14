Emine Erdoğan'dan anlamlı çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay’ın ‘her ev bir okul olsun’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Emine Erdoğan Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay’ın ‘her ev bir okul olsun’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. #SensizOlmaz"