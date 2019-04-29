Emenike, Fenerbahçe taraftarına çağrı yaptı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından sarı lacivertli taraftarlara seslendi.

Emenike, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Fenerli ailesine, bu süreçte takıma tam sevgi ve tüm destek gerek. Hiçbir Fenerli oyuncu bu durumdan memnun değil. Bir futbol olarak yaşadıklarını anlıyorum. Bazen şansızlıklar oluyor, takımın ailesine ihtiyacı var. Ben bir eski Fenerli olarak ve bu büyük ailenin bir parçası olarak sizlere sesleniyorum. Moses'ı başka takımlarda istemişti, ben Fener'i anlattım ve Fenerbahçe de farklılık yaratacağını söyledim. Lütfen Fener ailesi birlik beraberlik olalım."