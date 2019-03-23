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Emektar futbol adamı Akay hayatını kaybetti

Kilisspor’un uzun süre kaptanlığını yapan, Hicaz Akay 81 yaşında hayatını kaybetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:47
Emektar futbol adamı Akay hayatını kaybetti

Kilisspor’un uzun süre kaptanlığını yapan, Hicaz Akay 81 yaşında hayatını kaybetti.


Kilis’te uzun süre Kilisspor’un kaptanlığını yapan, Kilis Şehit Stadı Müdürlüğü görevinden emekli olanspor camiasının içerisinde çok sevilen Hicaz Akay,hayatını kaybetti. Hicaz Akay’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle spor camiası ile yakınları ve sevenlerini üzdü. Hicaz Akay, yarın TOKİ caminde kılınacak öğle namazından sonra Kilis Asri Mezarlıkta defin edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:47
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