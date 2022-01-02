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Ekonomi Emekliye kademeli artış! Maaşa yüzde 18,6 zam gelebilir
Ekonomi

Emekliye kademeli artış! Maaşa yüzde 18,6 zam gelebilir

Memur ve emeklilerin merakla beklediği aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Ocak-haziran dönemini kapsayan yüzde 5 zamma ek olarak enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 13,6 civarında bir ücret artışı bekleniyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 18’i aşması beklenen zamlı maaşını 15 Ocak’ta alacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 07:39:00 -
Emekliye kademeli artış! Maaşa yüzde 18,6 zam gelebilir

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak. 2021’in ikinci 6 ayına ait enflasyon oranının netleşmesiyle memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına bu yılın ilk altı ayında yapılacak artış oranı ortaya çıkacak. Yaklaşık 3 milyon 500 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin merakla beklediği enflasyon farkının ne kadar olacağı sorusunun cevabı, yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek.

Yüzde beş ve enflasyon farkı

Geçtiğimiz Ağustos’ta imzalanan ve 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Toplu Sözleşme anlaşmasına göre; memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2022’de yüzde 5+7, 2023’te ise yüzde 8,6 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. Bu zammın yanısıra memur ve memur emeklileri 2021’in ikinci yarısına ilişkin enflasyondan kaynaklanan farkı da alacaklar. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

Zam oranı yüzde 18’i aşar beklentisi

2021’in Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin aylık tüketici enflasyon oranlarının toplamı 10,03’ü buldu. Anadolu Ajansı’nın beklenti anketinde olduğu gibi aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE)’nin yüzde 8,54 civarında gelmesi halinde Temmuz-Aralık 2021 dönemine ilişkin enflasyon 18,61’e çıkacak. Bu tahmini rakam üzerinden hesaplama yapıldığında memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarının toplu sözleşmeyle kararlaştırılan yüzde 5 zam + yüzde 13,61 de enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 18,61 oranında artırılması bekleniyor.

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