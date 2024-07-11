Emekliye ek zam için kritik zirve bugün! AK Parti yönetimi toplanıyor

En düşük emekli maaşının artırılması için kritik görüşme bugün. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bugün Beştepe’de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bugün Beştepe’de bir araya gelerek, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için neler yapılabileceğini görüşecek.

Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 oldu. Böylece emeklinin zammı da kesinleşti. Ancak yüzde 24,73’lük zamma göre, kök maaşı 8 bin ve altında olan emekliler hiç zam alamayacak.

Bu kapsamda AKP yönetimi bir araya geliyor. Milyonların gözü görüşmeden çıkacak kararda. Türkiye gazetesinin aktardığına göre, AK Partili yetkililer, “Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var” diyor.

Ancak en düşük emekli maaşının 12 bin - 12 bin 500 lira arasında olması yönünde bir beklenti var.

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