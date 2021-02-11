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Ekonomi Emekliye 2.000 TL ikramiye! Tarih belli oldu
Ekonomi

Emekliye 2.000 TL ikramiye! Tarih belli oldu

Milyonlarca emekli vatandaşın ikramiyeleri büyük ihtimalle 10-12 Mayıs’ta hesaplara yatacak. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:07:00 -
Emekliye 2.000 TL ikramiye! Tarih belli oldu

13 buçuk milyon emekli insanımıza bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Kimler yararlanacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Ne kadar ödenecek?

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bin lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 aylık alanlar ne yapacak? 

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

Kesinti yapılır mı?

İkramiyeden kesinti yapılamıyor ve haczedilemiyor.

Ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.. Tam tarihleri Çalışma Bakanlığı açıklayacak.

Başvuru gerekiyor mu?

Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor…

Tutar artacak mı?

İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Emeklilerin, ikramiyenin bu yıl artırılması yönünde beklentileri bulunuyor.

Yeni emekliler de alabilecek mi?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu.

Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

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