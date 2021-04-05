Emekli subay ve astsubaylardan 104 emekli amiralin darbe bildirisine sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) başkan ve yönetim kurulu üyelerini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

TSK'nın başarısında en büyük payın aziz şehitlerde ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

Akar, görüşmenin sonunda kendilerine destek ziyaretinde bulunan TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, TEMAD Başkanı Hamza Dürgen ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Asker kökenli derneklerin bir ve beraber olduğunu ifade eden TEMAD ve TESUD yöneticileri de "TSK'ya bağlıyız. Ordumuzun yaptığı mücadele ve hizmetlerinden dolayı gururluyuz ve bu fedakar mücadeleye sonsuz saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.