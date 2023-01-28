Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Hatay'da yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Hatay-Dörtyol'da yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen B. İ.'nin yaşadığı Yeşil Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki evinden koku geldiğini fark eden komşuları 112'yi aradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, İ.'yi hareketsiz buldu.
İ.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, cenazesini Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürdü.
61 yaşındaki İ.'nin ölüm sebebi araştırılıyor.