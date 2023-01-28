  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ın en tepesindeki isimden 'güldüren' açıklama: Türkiye'ye karşı iki alanda üstünüz

Bakan Soylu: Erdoğan'ın yaptığı en büyük devrim...

Helal olsun gençler! Darphane gibi okul

Almanya, Fransa, ABD, İspanya ve İtalya'dan tepki çeken Türkiye uyarısı: Oralardan kaçının

AK Parti'den 6'lı Masa açıklaması: Bunların millete hiçbir faydası olmaz

Kılıçdaroğlu'ndan "dünyayı sallayan bomba vaat" Orayı il yapacağım

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Erdoğan farkı kalibrede bir lider

Emekli korgeneral İran'ın Türkiye'ye karşı attığı sinsi adımı duyurdu: O silahı Türkiye'ye karşı aldılar

Mustafa Sarıgül CHP’ye ders verdi! Amerika ve Pentagon Türkiye'yi kıskanacak

ABD'li generalden askerlerine "hazır olun" talimatı: O tarihte Çin ile savaşacağız
Aktüel Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Aktüel

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Hatay'da yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 21:53:00 -
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Hatay-Dörtyol'da yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen B. İ.'nin yaşadığı Yeşil Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki evinden koku geldiğini fark eden komşuları 112'yi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, İ.'yi hareketsiz buldu.

İ.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, cenazesini Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürdü.

61 yaşındaki İ.'nin ölüm sebebi araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23