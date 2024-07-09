Emekli maaşında üç alternatifli zam formülü!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması gündemde. Düzenlemeden 1,8 milyon emekli faydalanacak. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nda konuşulan 3 seçenekli zam formülü de belli oldu.

Kök maaşı düşük olduğu için zam alamayan emeklilerin maaşına düzenleme yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1.8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için düğmeye bastı. Maaşı 10.000 TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM KARARI

Bu bağlamda, halen 10 bin TL düzeyinde bulunan en düşük emekli maaşının, en az 12 bin TL’ye çıkartılması hedefleniyor. AK Parti kurmayları, hafta içerisinde en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olmasıyla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da onay vermesi halinde söz konusu çalışma hızlı bir şekilde Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde de Meclis’te kabul edilecek. Ayrıca parti kurmayları ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşı ilgili mali rapor da istedi.

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BAKAN IŞIKHA SUNUM HAZIRLADI

Edinilen gilgiye göre; emekliye yapılacak zam, Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuyla alakalı bir sunum hazırladı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL iken, son yüzde 25'lik zamdan sonra bile 1.8 milyon kişi 10 bin TL almaya devam etti. Hükümetin toplumda oluşan memnuniyetsizliği göz önünde bulundurması sonrası yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

3 ALTERNARTİFLİ ZAM FORMÜLÜ DEVREDE

Sunulan planlara göre, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesi birinci seçenek olarak öne çıkıyor. İkinci alternatif 13 bin TL, üçüncü alternatif ise 13.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı alan 4 milyona yakın vatandaş 12.500 TL seviyesine getirilecek.

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, dün parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Ömer Çelik, en düşük emekli aylığına yönelik soru üzerine şu yanıtı verdi;

"Şimdi emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek. Herhangi bir karar verilmiş değil. Fakat bir karar verilmediği için şu zamana yetişir, yetişmez diyemeyiz. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere, bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız."