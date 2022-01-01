2022 yılıyla birlikte emeklilerin gözleri maaşlarına yapılacak olan zam oranına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam oranının ardından emekliler de kendileri için benzer bir artışın yaşanmasını bekliyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı ne kadar oldu 2022 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam da belli olacak. Aralık 2021 enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Asgari ücret zammında olduğu gibi memur ve emekli zam oranının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından yüzde 12.46'lık zam oranı kesinleşmişti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ise zam oranı belli olacak. Beklentiler ise yüzde 5 ile 10 arasında...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından emekli ve memur maaşlarına da ek zam uygulanması konusunda bir beklenti oluştu. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak.

Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.