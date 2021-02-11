Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam alacak.

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

13 buçuk milyon emekli insanımıza bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Emekli ikramiyesini kimler alacak? SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

İkramiyeler ne zaman yatacak?

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bin lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Tam tarihleri Aile ve Çalışma Bakanlığı açıklayacak.

Yeni emekli olacaklar da ikramiye alacak mı?

Yeni emekliler de alabilecek mi? İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.