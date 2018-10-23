Emaye temizliği nasıl olmalı?

Emaye, tarihi araştırmalardan öğrenildiğine göre, M.Ö. 5. yüzyıla kadar inmektedir. Dokuzuncu yüzyılda Bizans, emayenin yeni merkezi oldu. Günümüzde emaye, büyük bir sanayi haline geldi. En paslı demir bile artık emaye ile kaplanıp sağlıklı bir ürün haline getirilebiliyor. 1950’lerden sonra yurdumuzda emaye sanayi hızla gelişmeye başladı. Özellikle soba, sıhhi tesisat malzemesi, mutfak malzemelerinin üretiminde ve dayanıklı ev aletlerinin üretiminde Avrupa seviyesine gelinip geçildi..



Mutfakta en çok sevdiğiniz tencere ve tavalar bu madde ile yapılmıştır. Yeter ki düşürüp emaye kabuğu çatlatıp patlatmadan kullanılabilinsin..

Kararır maalesef

En sevdiğiniz gereçler olması sebebiyle ilk günkü gibi parlak olması, özellikle ev hanımlarının temizlik yaparken en çok uğraştığı alanlardan biridir. Parlaklıklarının zamanla solmasının yanı sıra çıkardıkları başka bir problem de yemek pişirmede dip tutmasından dolayı tencere veya tava tabanlarında kalıcı olan siyah lekelenmeler.

Parlatmaya nazaran daha kolay ancak daha uzun süren bir yöntem ile bu lekeleri çözmek mümkündür. Lakin emaye kapların temizliği ve bakımı oldukça zordur.

Altı kararmış tencere veya tavalarınızı tüm kara kısımlarını aşacak şekilde çamaşır suyuyla doldurup bir gün bekletiniz. Bir gün beklemiş gerecinizi içindeki çamaşır suyunu dökmeden ocağın üstüne koyup bir süre kaynamasını bekledikten sonra yine içindeki sıcak suyu dökmeden bulaşık teli yardımıyla ovup, yıkayınız.

Bu işlem ile yemeklerden kaynaklı dip tutmalarıyla oluşan karartıları temizlemeniz mümkün.

Çamaşır suyu zehirli madde, dikkatli olmalısınız.

Parlatmak biraz daha zahmetli bir iş fakat uğraşmak istemeyenler için de yine çözüm olarak bu işleri yapan bir ustaya götürün.

Ayrıca temizlik malzemeleri satan dükkânlardan alacağınız bu iş için üretilmiş kimyasallarla yine ovarak parlatmak da mümkün.