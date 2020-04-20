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Dünya

Elon Musk'un Starlink projesi paniğe neden oldu

Elon Musk'ın “hızlı” internet amacıyla inşa ettiği Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülendi. İngilizler projeyi UFO olarak yorumlayınca ülkede kısa süreli panik yaşandı.

2020-04-20 18:21:00 -
Elon Musk'un Starlink projesi paniğe neden oldu

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk "ucuz ve yüksek hızda internet" kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere'de görüntülendi.

İngilizlerde "Starlink" paniği

Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu.

İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı.

Türkiye üzerinden de geçti

Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu.

Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

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Yorumlar

Böyle giderse bir kaç yıl sonra

Kafamıza taş değil ama uydu yağacağı kesin
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sizofren savar

HİÇ KİMSE UZAYA 6000 TANE BEDAVAYA UYDU FIRLATMAZ.. DÜŞÜNÜN BAKALIM NEDEN?
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