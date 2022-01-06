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Gündem Elon Musk'ın hamlesi Aydınlıları heyecanlandırdı! Dikkat çeken beğeni
Gündem

Elon Musk'ın hamlesi Aydınlıları heyecanlandırdı! Dikkat çeken beğeni

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, sosyal medyada paylaşılan 'Afrodisias Antik Kenti' içerisinde bulunan bir stadyumun fotoğrafını beğenmesi Aydın'ın Karacasu ilçesinde heyecana neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 07:27:00 - 2022-01-06 07:29:54
Elon Musk'ın hamlesi Aydınlıları heyecanlandırdı! Dikkat çeken beğeni

Uzay teknolojileriyle ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye ve dünyadan birçok kişinin dikkatini çeken, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk sosyal medyadan yaptığı beğeniyle heyecanlandırdı.

Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Aydın'a bağlı Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia şehri olarak kurulan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias antik şehri içerisindeki stadyumun fotoğrafını beğendi. Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırken, vatandaşlar Elon Musk’ı Afrodisias’ı görmeye Karacasu’ya davet etti.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aphrodisias antik kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur” ifadelerini kullandı.

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