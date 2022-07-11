Elon Musk depremi: Twitter hisseleri aniden çakıldı!
Tesla'nın patronu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter hisseleri ilk işlem gününde açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti.
Elon Musk'ın satın almadan vazgeçmesi Twitter hisselerini sert vurdu.
Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından ilk işlem gününde şirketin hisseleri açılış öncesinde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti. Böylelikle şirketin değeri 2,2 milyar dolarlık kayıp yaşadı.
Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 1'i aşan yükseliş izlendi.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetmişti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.