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Kadın - Aile Elmalı kek tarifi | Elmalı tarçınlı kek malzemeleri ve yapımı
Kadın - Aile

Elmalı kek tarifi | Elmalı tarçınlı kek malzemeleri ve yapımı

Elma dilimlerinin dizildiği müthiş bir görselle yapılan elmalı tarçınlı kek çay saatlerinin vazgeçilmezi. Yapımı oldukça pratik olan elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır? Elmalı tarçınlı kek malzemeleri ve yapımı...

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:24:00 -
Elmalı kek tarifi | Elmalı tarçınlı kek malzemeleri ve yapımı

Elmalı kek sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok sevilen ve tercih edilen bir tatlı türüdür. Bu keki pişirmek için mutlak bir tarife bağlık kalmak zorunda değilsiniz ancak dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. İşte nefis elmalı kek tarifi...

Elmalı tarçınlı kek tarifi

Malzemeler

125 gr tereyağı (oda ısısında)

2 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 elma

1 paket kabartma tozu

Kalıbı yağlamak için

Tereyağ

1 yemek kaşığı un

Üzeri için

Pudra şekeri

Yapılışı:

Genişçe bir kap içerisine yumurta ve şekeri alıp köpürene kadar pişirin.

Oda sıcaklığındaki sütünüzü ve oda sıcaklığındaki tereyağını da bu kabın içerisine ekleyip topak halinde malzeme kalmayana kadar iyice çırpın.

Elekten geçirilmiş unu ve kabartma tozunu da ekleyip karışımı aşağıdan yukarı olacak şekilde son kez çırpın.

Kek kalıbını oda sıcaklığındaki margarinle yağlayın ve üzerine un serpin.

Kek karışımını varsa kek kalıbına alın. İnce olarak doğradığınız elma parçalarını dik olacak şekilde kalıba yerleştirin. İsterseniz bu elmalı rastgele dilimler halinde de koyabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Elmalı kek tarifi hazır. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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