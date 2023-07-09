Elmadan yapılan ev yapımı gece kremi tarifi: Yarım asırlık şok tarif! Yatmadan önce yapın!

Elmalar A, B ve C vitamini açısından zengin, ayrıca beta-karoten, malik asit ve antioksidanlar gibidir. Bu besinler sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilt korumaya yardımcı olur.

Malik asit, alfa hidroksi asit olmak nedeniyle peeling özellikleri yumuşak ve pürüzsüz bir cilt bakımı için iyi kabul edilir. Elma bulunan antioksidanlar da parlak ve gençleşmek için cildi teşvik eder.

Bu gece kremi de sızma zeytinyağı ve gülsuyu içerdiğinden dolayı cildi gençleştirmek için çok yardımcı olur.

Zeytinyağı aynı zamanda bir doğal cilt nemlendiricisi olarak çok faydalı olması sebebiyle zeytinyağı antioksidanlar bakımından zengin oldugundan cildin yaşlanma etkilerini geciktirir.

Sivilce olmasına engelleyerek cildin pH dengesini korur, yaraları iyileşir, cilt dokularını yeniler ve yaşlanmayı önler ve bunda gül suyununda büyük etkisi vardır. Gülsuyundaki hoş kuku anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

İhtiyacınız olacak şeyler:

1 Elma

Zeytin yağı

Gül suyu

Bir blender

Bir kap

Bıçak

Bir kase

Bir karıştırma kaşığı

Bir plastik ya da cam kap

Artık malzemelerimiz hazır olduğuna göre sıra nasıl yapılmasına geldi.

Bir elmayı iki parçayı bölünüz.

Elmanın içinde bulunan tohumlarını çıkarın..

Elmayı küçük parçalar halinde resimdeki gibi doğrayın.

Bir blender içine kesilen elmalar ile bir buçuk fincan ölçeğinde zeytinyağı ekleyin.<a

Karışım pürüzsüz kalıncaya kadar yaklaşık 5 ile 7 dakika arasında blenderde karıştırın.<a

Bir kaba bu karışımı dökün ve biraz ısınıncaya kadar ocak üzerinde bekletin resimdeki gibi.

Karışımı ocaktan aldıktan sonra soğumasını bekleyin ve bir buçuk fincan gülsuyu ekleyin.

Son olarak bu oluşan kremi steril bir kaba koyunuz.

Şimdi artık evinizde hazırlamış olduğunuz gece kremi hazır durumda. Bu kremi 5 veya 6 gün kullanabilirsiniz.

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Nasıl kullanılır?

Yumuşak bir temizleyici ve kuru biz bezle yüzünüzü ve boynunuzu temizleyin.

Nazikçe dairesel hareketlerle yukarı darbeleri ile onu ovuşturarak, parmaklarınızla cildinize krem ​​uygulayın.

Gecede bu oluşum yüzünüzde beklesin

Sabah ılık suyla durulayın.

Yüzünüze ve boynunuza bu kremi uygulayın, bu krem eller ve ayaklar üzerinde de çok etkilidir. Tüm hassas ciltlere sahip olan bayanlar için uygun bir kremdir.

İpuçları

Bu tamamen doğal ev yapımı elma gece kremi güzellik faydalarını arttırmak için, bal veya E vitamini yağı bir çay kaşığı ekleyin. Her iki malzeme cildiniz için harika cilt hücre yenilenmesini teşvik ve lekelerin kaybolmasına yardımcı olur.

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