Beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? Çoğu kişi bilmiyor: Doğal rengine çeviriyor, pis kokuları yok ediyor!

Beyaz Ayakkabıların Bakımı

Beyaz ayakkabılar kiri hemen belli edecek olmasından kirlenmesini önlemeye çalışsanız bile tozdan kirlenir. Günlük olarak bakım isteyen ayakkabıların bakımını aksatmadan yapmanız durumunda ilk gün gibi güzel bir görünümü olacaktır. Beyaz ayakkabıları temizlerken sadece ayakkabının görünen kısımlarını temizlememeli ve alt taban kısmını da temizlemeniz gerekmektedir. Bu ayakkabıların kullanım talimatını okuduğunuz zaman çamaşır makinesinde yıkanıp yıkanmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Beyaz ayakkabıların bakımını ise şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Her giyim sonrasında silinmesi;

Çamurlu ve tozlu bölgelerde yavaş hareket edilmesi;

Bağcıklarının ayrı yıkanması;

Deforme olmasını engellemek.

Bazı beyaz kumaştan yapılmış spor ayakkabıların su deterjan ile temas edilmesi durumunda doğallığını yitirmesine neden olacaktır. Bu tür ayakkabıların çamaşır makinesinde yıkanması ya da elde yıkamanız önerilmemektedir. Bunun yerine her kullanım sonrasında mutlaka aksatılmadan ıslak bir bezle silinmelidir.

Taban kısmını ve alt yan kısımlarını da silmeyi unutmamalı gerekirse fırça kullanarak tozunun alınması da çok önemlidir.

Sirkeyle Temizliği

1 çay bardağı beyaz sirke;

Yarım litre su;

Sprey şişesi;

Fırça;

Bez ya da sünger.

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Sirke hijyen açısından önemli bir temizleme yöntemi olarak bilinmektedir. Hem bakterilerin oluşmasını engelleyeceği gibi hem de ayakkabınızın temiz olmasını sağlamaktadır. Fakat sirke kullanımı sırasında beyaz ayakkabılara mutlaka beyaz sirke kullanarak temizlemelisiniz. Koyu renkte olan ya da sarı olan sirkelerle temizlemek istemeniz durumunda sirkenin renkli olması sebebiyle ayakkabınızın da rengi değişeceğinden kötü bir görünüme sebep olur.

Sprey şişesi içerisine ilk olarak sirke koyun ve üzerini su ile doldurup çalkalamalısınız. Çözeltiyi hazırlamak bu kadar kolaydır. İlk öncelikle fırça yardımı ile birlikte ayakkabının üzerinde bulunan tozlar alınmalıdır. Sonrasında sprey şişesi içerisinde ki çözeltinin püskürtülmesi gerekmektedir. Püskürtme işlemi sonrasında bir süre beklenmeli ve ardından ise ilk öncelikle temiz bir fırça ile birlikte kirli kısımlar fırçalanmalıdır. Fırçanın kıllarının çok sert olması gerekmektedir. Hafif nemlendirdiğiniz bir mikro fiber özelliğine sahip olan bezle birlikte silin. Çok fazla bastırmadan sildikten sonra ayakkabınızın kuruması için güneş gören bir yere kaldırmalısınız.

Beyaz Sabunla Temizleme

1 tane beyaz sabun;

1 tane diş fırçası;

Su;

Kirli olduğunu düşündüğünüz beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için öncelikle gerçekleştirecek olduğunuz işlemin yukarıda ki malzemeleri temin etmek olacağını unutmayınız. Beyaz ayakkabıların tozunun alınması için ayakkabı fırçası ile birlikte fırçalanarak tozunu alma işlemini gerçekleştirmelisiniz.Mikro fiber bez ıslatılmalı ve ayakkabınızı silerek temizliğe başlamanız önerilmektedir. Diş fırçası ya da sert kılları olan bir fırça kullanarak temizlemeniz önerilmektedir. Bu yöntemi tercih edecek olanlar ayakkabının tozunu aldıktan sonra sabunu ıslatmalıdır. Fırça ile birlikte sabuna sürtmeli ve fırçaya beyaz sabun bulaşmasını sağlaması gerekiyor. Sabunladığınız fırça ile ayakkabının üst kısımlarından başlamalı ve alt kısımlarına kadar fırçalama işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Fırçalıyorken unutmamalısınız ki fırçanın kirlenmesi durumunda sık sık yıkamanız gerekmektedir. Kirlenmesi durumunda ayakkabının temiz olan bölgelerinin de kirlenmesine neden olacaktır. Ayakkabınız ilk önce sabunlu fırça ile fırçalamalı ve sonra fırçayı yıkayıp temizledikten sonra tekrardan fırçalamanız gerekmektedir. En son nemlendirdiğiniz temiz bir bez ile birlikte tekrardan silmelisiniz. Nemlenmesi sebebi ile ayakkabınızı sıcak bir yere koymalı ve kurumasını sağlayın.

Ayakkabı Tabanı Temizleme

1 tane diş fırçası;

Mikro fiber bez;

Su;

Diş macunu ya da beyazlatma tozu;

Beyaz ayakkabıların temizliği yapılırken sadece kumaş kısmı temizlenmesi ve taban temizliğinin unutulmaması gerekiyor. Yeni alınmış bir görüntü oluşmasını sağlayabilmek için her temizlik yaparken taban ve taban yan kısımları da temizlenmesi gerekmektedir. Taban temizliğini yaparken evinizde bulunan yukarıda yazmakta olduğumuz malzemelerle birlikte temizlemelisiniz. Diş fırçası ya da sert kılları olan bir fırça ile birlikte temizlenmesi gerekmektedir. İlk öncelikle taban kısmı mikrofiber bez ıslatılmalı ve silinmelidir. Diş macunu ya da dişlerin beyazlatma için kullanılmakta olan tozun karıştırılması gerekmektedir. 1 tatlı kaşığı karbonat konulmalı ve içerisine macun kıvamına gelene kadar ılık su konularak karıştırın.

Fırça macun kıvamına getirilen karışımın içerisine batırılmalı ve ayakkabı taban kısmının fırçalanması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirirken kir nedeniyle birkaç defa fırçanın yıkanarak tekrardan yıkanarak hazırladığınız macuna batırılmalı ve tekrardan fırçalamalısınız. Fırça temizlenerek sade bir şekilde fırçalamanın ardından mikrofiber bez ile birlikte silinmeli ve kuruması için bekletilmelidir.

Oldukça nahoş bir durum olan ayakkabıdan gelen kötü kokular canımızı sıkabilir. Uzun süre giyilen spor ayakkabılarda bir müddet sonra koku oluşmaya başlar. Uzun süre kapalı kaldıktan sonra terle birlikte bakteriler üremeye başlar ve bu durumda ayakkabılarda kötü bir koku oluşmasına neden olur. Ancak evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde ayakkabılarınızda oluşan bakterileri ve kokuyu yok edebilir, mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanılmış siyah poşet çayı ayakkabınızın içine koyun!

Siyah poşet çaylar, içerdiği tanenden dolayı ayakkabıların içindeki bakterileri öldürme açısından oldukça etkilidir. Çay poşetleri oldukça emicidir, bu nedenle ayakkabılarda bırakıldıklarında kumaş veya derideki nemi çekerler. Nemin bakterileri içine çekme özelliği sayesinde kötü kokuyu önlemek oldukça kolay olacak.