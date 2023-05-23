Elma sirkesinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? Canan Karatay uyardı: Sirke faydalı lakin bu hatayı yapmayın

Elma sirkesinin faydaları; Elmanın sirke haline gelebilmesi için sadece 2 aylık sabırlı bekleyiş süreci gerekmektedir. Bu fermente sürecinde elma, çeşitli yararlı bakteriler sayesinde, karanlık bir ortamda sirkeye dönüşür. Piyasada satılan elma sirkelerinin ise evde yapılanlar kadar etkili olmadığı belirtilmektedir. Çünkü zamanla değil, çeşitli ısıl işlem ve kimyasallar sayesinde kısa zamanda sirke oluşması sağlanır.

Canan Karatay, virüsler ve mikroplar için sirkeyi önerdi. Sirkenin doğal olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Para vermeyin, evde kendi sirkenizi yapın." dedi.

Sirkenin faydalarını anlatan Canan Karatay, doğal sirkenin hayat kurtardığını belirtti.

SİRKENİN FAYDALARI

Ev sirkesinin önemli olduğunu vurgulayan Karatay, sirkenin faydalarını şöyle sıraladı:

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"Ev sirkesinden bahsediyorum. Doğal sirke virüsleri, mikropları, parazitleri, bitleri ve bütün toksinleri öldürür. Vücudu alkali etkisi vardır. Ama ev sirkesi olacak. Yoksa 45-60 günde sirke olmaz. Hanımların biraz beklemesi lazım. Para vermeyin, evde kendi sirkenizi yapın. Daha önceki kitabımda sirke tariflerini anlattım."

SİRKE NEDEN ÖNEMLİ?

Canan Karatay yeni çıkan "Karatay Sözü" kitabında sirkenin önemini şöyle sıralıyor:

" Doğal fermantasyon elma sirkesi ile gargara hayat kurtarır. Bütün gargaralar gibi hazırlanması kolay, maliyeti ucuz ve uygulanması basittir.

Elma ve üzüm sirkelerinin virüsleri ve bakterileri öldürdüğü bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Grip enfeksiyonlarında görülen ağız-boğaz kuruluğu ve yanmalarını, gıcık gibi kuru öksürük şikâyetlerini sirkeli suyla gargara yaparak, ağzımızı çalkalayarak gidermek mümkün."

KARATAY'IN KİTABINDAKİ ÜZÜM SİRKESİ TARİFİ

Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" isimli kitabında sirke tarifini şöyle anlatıyor.

Malzemeler

2 kilo kokulu kırmızı üzüm

2-3 yemek kaşığı bal

3 litrelik cam kavanoz

ÜZÜM SİRKESİ TARİFİ

Üzümleri iyice yıkayın ve bir kâse içerisinde ezin. Ezdiğiniz üzümleri cam kavanoza koyun. (Kavanozun üst kısmında bir karış kadar taşma payı kalmasına dikkat edin.)

Üzerine balı ekleyip karıştırın.

Daha sonra kavanozun ağzı hava alacak şekilde üzerine tülbent bir bez örtüp, kenarlarından bağlayın. Güneş alan bir pencere varsa cam kenarına yoksa ılık ve loş bir ortama koyun.

İlk haftalarda 2-3 günde bir kavanozun ağzını açıp tahta bir kaşıkla karıştırın ve tekrar tülbentle kapatın.

4-6 hafta kadar zaman geçince sirkenin üzerinde denizanası şeklinde bir maya ve kavanozun ağız kısmında da sirke bakterileri dediğimiz minik kurtçuklar oluşur. Bu, sirke fermantasyonunun başladığının işaretidir. Bu aşamada üzüm suyunu posasından ayırmak için temiz bir tülbentten ya da ince delikli bir kevgirden ilk süzme işlemini yapın.

8-10 hafta sonra dibinde tortular oluşur. Tekrar temiz bir tülbent bezden süzün. 4-6 hafta dinlendirin.

1-16 hafta sonra süzme işlemini tekrar edin. Bu işlem sirkenin tadı damak tadınıza uygun olacak şekilde 3-6 ay boyunca devam edebilir. Normal lezzette bir üzüm sirkesi ortalama 4-6 ayda olur.

En son süzme işleminden sonra şişelere boşaltın ve şişelerin ağzını hava almayacak şekilde sıkıca kapatarak, serin bir yerde muhafaza edin.

SİRKE YAPMANIN PÜF NOKTASI

Ürünler mutlaka doğal olmalıdır.

SİZLER İÇİN ELMA SİRKESİNİN DİĞER FAYDALARI NE, NE İŞE YARAR ARAŞTIRDIK! BERABER TANIYALIM

Sağlıktan, temizliğe, evde kullanım alanlarından, cilt ve saç bakımına kadar sayısız yararı olan elma sirkesinin içeriğindeki bileşenler onu birçok alanda eşsiz ve etkili olmasını sağlamaktadır. Yüze yakın vitamin ve mineral içeriği sayesinde diğer sirkelerden kendini ayrıştırır. Özellikle C vitamini açısından oldukça zengindir. Bunun yanında B vitamini çeşitleri, A ve E vitamini, kalsiyum, sodyum, demir, vücut ve bağırsaklar için yararlı olan lif çeşidi; pektin, magnezyum, potasyum, bakır, flor, çinko, folik asit, bikarbonat iyonları, asetik ve malik asit sayılabilecekler yararlı element ve bileşenler arasındadır.

Elma Sirkesinin Cide Faydaları

Elma sirkesi en faydalığı olduğu alan cilt yüzeyidir. Cilde sayısız faydası bulunan elma sirkesi sivilce oluşumu engellediği bilinmektedir. Elma sirkesi ile yüz temizlemek için haftada 1 defa pamuk yardımı ile silmeniz yeterlidir. Ayrıca saçınıza çok faydalıdır elma sirkesi saç yüzeyinde bulunan kepekleri yok ederken saça hacim ve güç kazandırır ayrıca elma sirkesi saç dökülmesini önler. Elma sirkesinin cilde faydaları neler ciltte neye iyi geliyor beraber inceleyelim. Her evde bulunması gereken elma sirkesinin mucizevi etkileri;

Akne tedavisi ve oluşmaması için kullanılır.

Yüzdeki siyah noktaları geçirir ve meydana gelmesini engeller.

Akneden dolayı yüzde oluşmuş izleri giderir

Yüze peeling etkisi yapar.

Kırışıklıkları açar.

Hücre yeniler.

Soğuk havalarda cildin çatlamasını engeller.

Cildin pigmentasyon dağılımının eşit olması sağlar.

Yüzün sebum yani yağ dengesini sağlar

Gözeneklerin küçülmesini sağlar.

Makyaj temizlemede kullanılır.

Cildi yumuşatır.

Yaşlılıktan dolayı ellerde ve yüzde oluşan benleri giderir.

Çok iyi bir saç yumuşatıcıdır.

Dişleri beyazlatır.

Güneş yanıklarına iyi gelir.

Doğal bir deodoranttır.

Saç kepeğini yok eder.

Elma Sirkesinin Sağlığa Faydaları

Elma sirkesi cilde faydalarının yanında sağlığımıza çok büyük etkileri vardır. Genelde elma sirkesi zayıflamak ve kilo vermek için sıklıkla tercih edilmektedir. İster maske olarak yüzünüze sürün isterseniz elma sirkesi için kesinlikle faydasını göreceksiniz. Genelde merak edilen bir soruda elma sirkesi nasıl içilir sorusudur. Bir bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi koyun ve günde 2 defa aç karınla için. Eğer zayıflamak için içmeyi düşünüyorsanız günde 3 defa içebilirsiniz. Elma sirkesi ile zayıflayan etkisini gördüklerini söylemişlerdir. Elma sirkesi ile zayıflayanlar genelde tokluk hissi verdiği için zayıfladığı bilinmektedir.

Kolesterolü düşürür. İyi ve kötü kolesterolü dengeler.

Boğaz ağrısını giderir.

Egzama yaralarını iyileştirir.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Ağızdaki kötü kokuları engeller

Böbrek taşlarını düşürmeye yardımcı olur. Böbrek yetmezliği olanlar içeriğinde bulunan fazla potasyum yüzünden kullanamazlar.

Migreni geçirir.

Yüksek tansiyonu düşürür. Uzun vadede ise tansiyonu dengeleyerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Reflü tedavisinde kullanılır

Mide dostudur. Ancak mide ülseri ya da gastriti olanlar kullanamaz.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Kanı sulandırır.

Eklemlerde kalsiyum birikmesini engelleyerek kireçlenmenin önüne geçer.

Vücudun PH dengesini ayarlar.

Astım ve gut hastalığına iyi gelir.

Romatizma ve buna bağlı ağrıların oluşmasını engeller.

Mantar ve bakterilerle savaşır. Özellikle tırnak mantarlarında etkilidir.

Denizanası çarpmalarından dolayı oluşan yanmaları giderir.

Böcek ısırıklarını yatıştırır. Kaşıntıyı giderir.

Siğilleri düşürür.

Yağ kırıcı özelliği vardır.

Yorgun ayakları dinlendirir.

Ödem çözücüdür.

Çok iyi bir nasır gidericidir.

Yorgunluğa neden olan ve vücutta biriken laktik asidi bertaraf eder.

Ayak kokularını giderir.

Kulak çınlamasına iyi gelir.

Kalp kası dâhil tüm kas sistemini güçlendirir.

Grip ile savaşır.

Sinüsleri temizler.

Uyku bozukluklarını düzene girmesini sağlar.

Kansere karşı koruyucudur.

Vücuda enerji verir.

Metabolizma hızını düzenler.

Topuklardaki çatlakları giderir.

Elma sirkesi ile yapılan selüloit masajı son derece etkilidir. Kısa zamanda sonuç verir.

Vajinada oluşan bakteri, virüs, mantarların, burada barınmasına engel olur. Oradaki dengeyi sağlayarak bu tip hastalıkların oluşmasının önüne geçer.

Genital bölgedeki kokuyu engeller.

Kan şekerini ayarlayıcı insülin üretimi sağlar.

Bacaklardaki krampları geçirir.

Vücutta detoks etkisi yapar.

Varislerin ağrısını geçirir

Bazı alerjilerle savaşır.

Kemikler için gerekli ve yeterli kalsiyum tutulumunu sağlar.

Elma Sirkesi Nerelerde Kullanılır

Elma sirkesi sadece cilt ve sağlık ile ilgili alanlarda değil daha pek çok kullanım alanı olan bir üründür. İşte elma sirkesi kullanmamız için diğer nedenler.

Çok iyi bir dezenfektandır. Ev temizliğinde rahatlıkla kullanılabilinir

Yeşil yapraklı sebzeleri yıkarken, toprak ve çeşitli böceklerden arındırmak için sirkeli suda bekletilir. Ayrıca tarım ilaçları kalıntılarından da arınır.

Mükemmel bir ayna ve cam temizleyicidir. Aynı zamanda parlatır.

Buzdolabı temizliğinde kullanılır. Buzdolabında oluşacak kötü kokuları engeller.

Tıkanmış gider açıcıdır.

Kararmış gümüşlerin oksidasyon kirleri çıkararak ilk günkü haline getirir.

Mutfak bankolarını temizlerken kullanırsa, organik olan bu madde yiyeceklere geçse de sağlık için tehdidi oluşturmaz. Çamaşır suyu ile yapılan banko temizliğinde kalıntılar bırakacağından, ağır metal zehirlenme riski yaratır.

Fincan ya da herhangi bir yerdeki kahve lekelerini temizler.

Pas lekelerini giderir.

Pireleri öldürür. Evden çeşitli böcekleri uzak tutulmasını sağlamak istiyorsanız., geçiş yerlerine elma sirkesi püskürterek ya da yerleri elma sirkesi ile silerek evi doğal olarak ilaçlaNmış olursunuz.

Evcil hayvanınız var ise; kıyafetlerinizdeki tüylerden, çamaşır makinesinde sadece sirke ile yıkayarak kurtulabilirsiniz.

Çamaşırların renginin parlak olmasını sağlar.

Evcil hayvanınızın üzerine sıkarak, sinek, pire, kene ve böcek ısırıklarından korur iken, aynı zamanda tüylerinin parlamasına yardımcı olursunuz.

Kumaş ve halılara sinen kötü kokuları giderir.

Çamaşırlardaki lekeleri çıkarır. Aynı zamanda yumuşatır.

Bulaşık makinelerinde parlatıcı olarak kullanılır.

Evlerdeki negatif enerjiyi temizler

Organik bir hava temizleyicidir. Kötü kokuları yok eder. Özellikle ortamdaki sigara kokusunu elimine eder.

Bahçede çimler ya da bitkiler arasında çıkan yabani otların kökünü kurutur.

Salatalarda ve çeşitli yemeklerde aroma için kullanılır.

Ayda bir çamaşır makinesini en yüksek derecede, elma sirkesiyle çalıştırırsanız, kireç ve deterjan kalıntılarından kurtulursunuz.

Elma Sirkesi Nasıl Yapılır

Hayatımı<ın çoğu alanlında kullandığımız elma sirkesi evde doğal ve sağlıklı olarak yapmanız mümkün. Elma sirkesi ile cilt ve saç bakımının yanında evimizde sıklıkla kullanmaktayız. Elma sirkesi tarifini size vererek evde elma sirkesi hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

2 adet elmanın kabuğu

750 ml temiz içme suyu ( 1 litreden biraz az )

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

1 lt’lik cam kavanoz

Hazırlanışı

Elmaların kabukları biraz kalın soyulur ve soyulan kabuklar kavanozun içerisine atılır. Elma kabuklarının bulunduğu kavanoza su, şeker ve tuz eklenerek ağzı kapatılır ve iyice çalkalanır şekerin iyice ermesi gereklidir. Güneş görmeyen bir yerde 10 gün oyunca bekletilerek elma sirkesi hazır hale getirilir. Sirkeyi ne kadar uzun bekletirseniz özünü daha iyi bırakması sağlanır. Organik elma sirkesine 20 -30 tl vermek yerine kendiniz yapabilirsiniz.

Elma Sirkesinin Zararları

Her alanda kullandığımız elma sirkesinin faydalarını sizlere anlatmaya çalıştım. Diyet uzmanları tarafından sıkça tüketilmesi önerilen elma sirkesi tüketildiğinde tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Peki elma sirkesinin zararları hakkında ne kadar bilgiliyiz. Gerektiği kadar kullanıldığında pek zararı olmaması karşın fazla kullanımı bazı zararlaarı beraberinde getirmektedir. İşte elma sirkesinin zararları

Elma sirkesi fazla tüketildiğinde asitli yapısı sebebi ile yemek borusunda ve midede bazı sorunların oluşmasına neden olur.

İlaç kullananlar da ilacın etkisini azalttığı inin doktora danışmadan kullanmayınız.

Kesinlikle fazla tüketilmemelidir. Fazla tüketilmesi mide yanmasına neden olabilir.

Elam sirkesi kesinlikle su ile inceltilerek tüketilmelidir. Su ile inceltildiğinde dişlere ve diş etine zarar vermez

Sindirim sistemi ile alakalı sorunları olanlar kesinlikle kullanmamalıdır.

Mide yanması, ekşime, hazımsızlık gibi sorunların meydana çıkmasına neden olabilir.

Sizlere elma sirkesinin faydaları ve elma sirkesinin zararlarından bahsetmeye çalıştım. Kesinlikle elma sirkesini direk olarak tüketmeyin bir bardak suyun içerisine az miktarda elma sirkesi ekleyerek tüketin. Aşırıya kaçmadıkça tüketiminde bir zarar olmadığı bilinmektedir.